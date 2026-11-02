Sénégal: Matam - Des formateurs et tuteurs d'entreprise renforcés sur la méthode duale

Matam, 1 er nov (APS) - Des formateurs des centres de formation professionnelle et technique et des tuteurs d'entreprise ont clôturé, samedi, à Matam (nord), une session de renforcement de capacités de cinq jours sur la formation duale, dans le cadre du Programme de formation école-entreprise, a constaté l'APS.

"Cette session de formation vise à améliorer la qualité de la formation professionnelle et à renforcer l'employabilité des jeunes, à travers une meilleure adéquation entre les enseignements dispensés dans les centres de formation et les compétences recherchées par les entreprises", a expliqué Mamadou Diène, coordonnateur des inspecteurs de spécialité de la zone nord.

Il rappelle que la formation duale repose sur une alternance entre les centres de formation et les entreprises, avec 80 % du temps consacré à l'apprentissage pratique en entreprise et 20 % à la formation théorique en centre.

"L'objectif est de renforcer les capacités des formateurs et des tuteurs pour contribuer à l'amélioration de la qualité des formations et à une meilleure employabilité des jeunes", a expliqué M. Diène, par ailleurs inspecteur de spécialités et de la formation professionnelle et technique à l'inspection d'académie de Saint-Louis.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mamadou Diène a fait observer que l'implication des entreprises dans le processus de formation permet de rapprocher les compétences acquises par les apprenants des besoins du marché du travail.

La formation a porté sur plusieurs modules, notamment la planification de l'enseignement-apprentissage, l'organisation de l'alternance entre les centres de formation et les entreprises, ainsi que la gestion et le suivi des apprenants en milieu professionnel.

Les participants ont également été formés aux différentes méthodes d'évaluation des acquis, notamment les évaluations diagnostique, formative et sommative, ainsi qu'à l'utilisation des grilles d'évaluation, des critères et des indicateurs de compétences.

La session a également abordé les outils de suivi des apprenants en entreprise.

À cet effet, des livrets comprenant différentes fiches ont été présentés aux formateurs et aux tuteurs pour faciliter l'identification des apprenants, le contrôle de leur ponctualité et de leur assiduité, le suivi de leur sécurité et l'évaluation de leurs compétences tout au long de leur parcours.

Pour Mamadou Diène, la maîtrise de ces outils devrait permettre aux formateurs et aux tuteurs de mieux encadrer les jeunes, aussi bien dans les centres de formation qu'au sein des entreprises.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations entre les structures de formation professionnelle et le monde de l'entreprise, afin de mieux adapter les formations aux besoins du marché de l'emploi.