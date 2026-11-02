Sénégal: Plaidoyer pour l'achèvement de la deuxième du stade Massène Sène de Fatick

1 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Le chargé de la communication de la Direction générale de la jeunesse, Massène Papa Guèye, plaide pour l'achèvement de la deuxième tribune du stade Massène de Fatick (centre-ouest) dont les travaux ont été suspendus.

"Nous voulons que les travaux de construction de la deuxième tribune du stade Massène Sène, qui ont été suspendus, soient achevés pour le bonheur des sportifs de Fatick", a-t-il notamment dit.

Il a fait ce plaidoyer en marge de la finale de la zone 2 de l'Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Fatick dont il est le parrain.

Se disant soucieux de l'épanouissement des sportifs de la région de Fatick, il a dit avoir discuté avec certaines autorités de la situation de ce stade.

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La ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, contactée dans ce cadre, les a mis en relation avec le directeur des infrastructures sportives.

"Ce dernier nous a rassurés que le dossier en train d'être étudié avec les autorités locales pour voir comment faire pour soulager les jeunes sportifs", a rapporté Massène Papa Guèye.

"Nous allons travailler, main dans la main, avec les autorités pour trouver une issue heureuse pour que les travaux puissent être redémarrés", a-t-il ajouté.

D'après M. Guèye, cette infrastructure, dans sa situation actuelle, représente un danger pour les jeunes qui, en venant au stade, sont exposés au danger, s'ils s'aventuraient à occuper cette tribune inachevée.

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