Sénégal: Accès au droit - La promo 99 veut rapprocher les professionnels des populations

Dakar — La promotion 99, une association regroupant d'anciens pensionnaires de la faculté des sciences juridiques de l'Université Cheikh Anta Diop, a organisé samedi à Dakar une journée de consultations juridiques gratuites pour faciliter l'accès des populations aux professionnels du droit.

Les responsables de cette association entendent aussi contribuer à une meilleure connaissance de leurs droits, une initiative qu'elle ambitionne d'étendre à d'autres régions du Sénégal.

"Nous avons pensé organiser cette consultation juridique pour permettre aux citoyens de se rapprocher des experts que nous avons dans différents domaines, afin d'éclairer leur lanterne et d'apporter des réponses aux questions que nos concitoyens se posent au quotidien", a expliqué Ousmane Kane, président de la promotion 99, regroupant les étudiants de la promotion 1999 de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Dakar.

Organisée dans les locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, cette journée a mobilisé des magistrats, des avocats et d'autres professionnels du droit et de l'administration, notamment des agents des impôts et des douanes.

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Selon M. Kane, cette initiative constitue la deuxième étape d'un programme de trois semaines lancé le 24 octobre dernier, avec une visite à la Maison d'arrêt de Rebeuss, où une délégation de magistrats et d'avocats s'est intéressée à la situation des détenus et à leurs dossiers judiciaires.

"Pour ceux qui n'en ont pas, nous essayons de faire en sorte que des dossiers soient constitués et, pour les autres, nous apportons un appui pour les faire avancer", a-t-il indiqué.

Le président de la promotion 99 a également évoqué la volonté de l'association de délocaliser ces consultations dans les régions, afin de toucher les populations éloignées des services et des experts juridiques.

"Notre devise, +Réussite au service de la citoyenneté+, ne se limite pas à Dakar. Elle concerne tous les Sénégalais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent", a-t-il assuré, soulignant toutefois que ces déplacements nécessitent des moyens financiers et une disponibilité des membres.

La promotion 99 prévoit de clôturer ses activités par une soirée de gala, le 7 novembre prochain, avec la participation de l'artiste Youssou Ndour, dans le cadre d'une levée de fonds destinée au financement de ses oeuvres sociales.