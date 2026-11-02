Congo-Kinshasa: Plus de 40 mineurs libérés de la prison d'Angenga dans le cadre de l'opération « Zéro enfant en prison »

1 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plus de quarante enfants en conflit avec la loi ont été libérés, vendredi 30 octobre, de la prison centrale d'Angenga, à Gemena, dans la province du Sud-Ubangi. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'opération « Zéro enfant en prison », une initiative des autorités provinciales visant à mettre fin à la détention des mineurs dans les établissements pénitentiaires.

Soutenue par l'UNICEF, cette opération a pour objectif de protéger les droits des enfants, de favoriser leur retour au sein de leurs familles et de contribuer à la réduction de la surpopulation carcérale.

Ces mineurs étaient détenus aux côtés des adultes dans la prison centrale d'Angenga. Leur libération intervient à la suite du lancement officiel de l'opération par le gouverneur intérimaire du Sud-Ubangi, Jean-René Galekwa.

Cette initiative fait suite à une visite effectuée récemment par l'autorité provinciale dans cet établissement pénitentiaire. En présence des responsables judiciaires et des membres du Conseil provincial de sécurité, le gouverneur a rappelé qu'un enfant devait être à l'école plutôt qu'en prison.

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Selon le ministre provincial de la Justice, Emmanuel Kpedo Togo, cette démarche vise non seulement à désengorger les prisons, mais également à offrir à ces enfants une chance de retrouver leurs familles et de se réinsérer dans la société.

Les autorités provinciales indiquent que l'opération, amorcée à Gemena, sera progressivement étendue aux autres territoires du Sud-Ubangi. Elles espèrent ainsi renforcer la protection des droits des mineurs dans l'ensemble de la province.

Au cours de la même visite, le gouverneur intérimaire a demandé au procureur général de prendre des mesures urgentes en faveur des détenus malades. Il a également annoncé la réhabilitation prochaine du pavillon réservé aux femmes à la prison centrale d'Angenga.

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