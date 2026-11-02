Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Dix ans après la destruction de son unique poste de santé, Nyaleke reste sans structure sanitaire

La localité de Nyaleke, située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Beni (Nord-Kivu), demeure privée de toute structure sanitaire, dix ans après la destruction de son unique poste de santé lors d'attaques attribuées aux rebelles des ADF. Cette situation continue de compliquer l'accès aux soins pour les habitants, en particulier les femmes enceintes, contraintes de parcourir plusieurs kilomètres pour recevoir une prise en charge médicale, ont rapporté des sources locales, samedi 31 octobre.

Selon les autorités locales, le poste de santé qui desservait la population a été détruit en 2016 et n'a jamais été réhabilité ni remplacé. Depuis lors, les habitants de cette localité à vocation essentiellement agricole doivent se rendre dans les structures sanitaires voisines pour obtenir des soins.

Pour de nombreux malades, le centre de santé de Paida, situé à environ sept kilomètres de Nyaleke, constitue l'établissement le plus accessible. Les femmes enceintes sont parmi les plus touchées par cette situation. Elles sont souvent contraintes de parcourir cette distance, ou de se rendre au centre de santé de Munzambayi, pour les consultations prénatales et les accouchements.

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Cette absence prolongée d'infrastructures sanitaires préoccupe les autorités locales, qui redoutent ses conséquences sur la santé de la population. Le chef de la localité de Nyaleke, Fabien Bakokoli Alisabiya, multiplie les démarches auprès des autorités afin d'obtenir la construction d'un dispensaire.

« Chaque fois, nous adressons des correspondances et des appels aux autorités. Le mois dernier, je me suis rendu à Paida pour échanger avec le comité de santé au sujet de l'eau potable et de la construction d'une structure sanitaire.

On nous a même demandé d'identifier une parcelle pour accueillir ce projet, mais jusqu'à présent aucune solution concrète n'a été trouvée. Nous continuons à supplier les autorités de nous venir en aide », a-t-il déclaré.

Contacté par Radio Okapi à ce sujet, le chef de l'aire de santé de Paida indique que des plaidoyers sont en cours auprès des autorités et des partenaires afin de trouver une solution durable à cette situation.

En attendant, les habitants de Nyaleke espèrent la concrétisation de ce projet, estimant qu'une structure sanitaire de proximité permettrait d'améliorer significativement l'accès aux soins et de réduire les risques auxquels sont exposés les malades et les femmes enceintes.