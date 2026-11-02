Tunisie: Question de la semaine - Pourquoi l'innovation incrémentale est-elle devenue incontournable ?

1 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Marwa Saidi

Quand on parle d'innovation, c'est l'idée d'une transformation majeure ou d'une invention spectaculaire qui nous vient à l'esprit. Or, innover ne signifie pas nécessairement révolutionner son secteur d'activité. Il est vrai que l'innovation est souvent associée aux grandes ruptures technologiques, ces inventions qui bouleversent les marchés et redessinent les contours de secteurs entiers. Mais dans la réalité du monde industriel, les véritables révolutions ne courent pas les rues, et on ne peut pas en provoquer tous les jours. Ce sont davantage les améliorations successives, parfois discrètes, qui rythment le quotidien des entreprises et contribuent à leur évolution. C'est précisément dans cette logique que s'inscrit l'innovation incrémentale, un processus de perfectionnement continu des produits, des services et des procédés existants.

L'innovation incrémentale consiste, pour une entreprise, à améliorer progressivement un produit, un service, un procédé de fabrication ou une méthode de travail déjà existants, sans en bouleverser le fonctionnement.

Autrement dit, il ne s'agit pas nécessairement d'inventer quelque chose de nouveau, mais de faire mieux ce qui existe déjà. Loin d'être anodine, cette forme d'innovation répond à un impératif économique majeur : permettre aux entreprises de préserver leurs parts de marché, de fidéliser leur clientèle, de réduire leurs coûts et, surtout, de maintenir leur avantage concurrentiel.

Son importance tient donc à sa capacité à garder l'entreprise compétitive dans un contexte mondial marqué par une concurrence accrue et une accélération des cycles commerciaux. Aujourd'hui, rester immobile revient souvent à risquer de perdre du terrain. Il ne suffit plus de proposer un produit qui répond aux attentes du marché ; encore faut-il l'améliorer régulièrement pour ne pas laisser aux concurrents l'occasion de prendre l'avantage. Et les exemples, en ce sens, ne manquent pas : le renouvellement des générations de téléphones mobiles, le passage de la 2G à la 3G, puis à la 4G et à la 5G, ou encore l'optimisation des motorisations thermiques dans le secteur automobile.

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Tous traduisent la même volonté d'évoluer dans un environnement où les attentes des consommateurs changent rapidement et où la différenciation commerciale est un enjeu permanent. En ce sens, l'innovation incrémentale ne relève pas d'un simple exercice technique, elle est le cœur battant de la stratégie de positionnement de l'entreprise.

Outre la protection que procurent les brevets et la propriété intellectuelle, l'innovation incrémentale soulève toujours la question du coût. Si les premières améliorations peuvent sembler relativement accessibles, les perfectionnements successifs deviennent souvent plus complexes et plus onéreux à mesure que les technologies gagnent en maturité. Chaque nouveau progrès exige davantage de compétences, de moyens techniques et de financements, alors même que l'entreprise peut voir les retours sur investissement tarder.

C'est pourquoi la hausse des coûts de recherche et développement pousse les entreprises à revoir leur organisation, en externalisant cette fonction et en privilégiant les coopérations entre laboratoires, centres de recherche et partenaires industriels. La mutualisation des moyens apparaît ainsi comme une réponse à la complexité croissante de l'innovation.

Au fond, innovation de rupture et innovation incrémentale ne sont pas deux démarches concurrentes, mais complémentaires. La première ouvre de nouvelles perspectives et peut donner naissance à des marchés inédits ; la seconde permet de consolider les acquis, d'améliorer les performances et de prolonger la durée de vie des avantages concurrentiels.

Pour les entreprises, l'enjeu n'est donc pas seulement d'inventer ce qui n'existe pas encore, mais aussi de savoir perfectionner ce qui existe déjà.

Car, dans la course à la compétitivité, les grandes performances se construisent parfois à partir des progrès les plus discrets.

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