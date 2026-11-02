Dans une vidéo publiée ce dimanche 1 er novembre sur le compte X de la Présidence de la République démocratique du Congo (RDC), le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a dénoncé ce qu'il qualifie de « complot » visant sa famille, dans le cadre d'une affaire judiciaire en Belgique.

S'exprimant, vendredi 30 octobre, devant des membres de la diaspora congolaise en Russie, le chef de l'État a estimé être la cible d'une campagne de dénigrement orchestrée par ses adversaires politiques dans le but de ternir son image.

Selon Félix Tshisekedi, ses détracteurs auraient d'abord tenté de l'accuser d'utiliser d'importantes sommes d'argent public pour ses déplacements à l'étranger. Une accusation que, selon lui, la Banque centrale du Congo a déjà démenti.

« Ils se sont dit que ce monsieur bénéficie d'un tel soutien du peuple que nous devons d'abord commencer par le salir. Ils ont d'abord prétendu que je puisais beaucoup d'argent dans le Trésor public pour les voyages. Ce que la Banque centrale a démenti en affirmant qu'il s'agissait de fonds prévus dans le budget », a-t-il déclaré en lingala, l'une de quatre langues nationales de la RDC.

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Le chef de l'État affirme que ses adversaires se sont ensuite tournés vers sa famille. Il accuse notamment un avocat, qu'il qualifie de « faux avocat » et l'ancien président Joseph Kabila d'être au coeur d'un complot visant à l'atteindre à travers ses proches.

« Ensuite, ils ont décidé de cibler ma famille. Ils ont comploté avec un avocat, un faux d'ailleurs, qui travaille depuis 30 ans avec les Rwandais et se sont alliés avec mon prédécesseur pour nuire à ma famille et ainsi espérer m'éclabousser », a poursuivi Félix Tshisekedi.

Évoquant les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire, le président congolais affirme qu'aucun élément compromettant n'a été rendu public jusqu'à présent.

« Jusqu'à ce jour, j'attends qu'on me dise ce qu'on a trouvé lors de ces perquisitions », a-t-il ajouté.

Face à cette procédure judiciaire, Félix Tshisekedi assure avoir déjà engagé une équipe d'avocats en vue d'une riposte sur le terrain judiciaire

« Nous avons pris un collectif d'avocats. Nous allons contre-attaquer », a-t-il lancé sous les applaudissements de son auditoire.

A propos des accusations judiciaires à l'origine de cette affaire portant sur une présumée implication de sa famille dans l'exploitation illicite des ressources minières du Katanga, le président de la République a rejeté ces allégations et a affirmé que les responsables du pillage des richesses minières de cette région sont, selon lui, connus.

À ce sujet, il a cité son prédécesseur Joseph Kabila ainsi que Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga et figure de l'opposition actuellement en exil.

Ces déclarations interviennent alors que l'affaire judiciaire visant certains membres de sa famille continue de susciter de nombreuses réactions en RDC ainsi que des tensions entre Kinshasa et Bruxelles. Le chef de l'État entend désormais engager la bataille sur le terrain judiciaire.