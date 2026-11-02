Togo: Filière coton - Stabilité des prix pour rassurer les producteurs

Malgré la flambée des prix des engrais sur les marchés internationaux, les cotonculteurs togolais conserveront les mêmes conditions pour la campagne 2026-2027.

La Nouvelle Société cotonnière du Togo (NSCT) et la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton (FNGPC) ont annoncé le maintien des prix d'achat et des tarifs subventionnés des intrants.

Le kilogramme de coton-graine de premier choix restera payé 300 Fcfa, et celui de deuxième choix 280 francs.

Le prix du sac d'engrais reste inchangé. Idem pour les insecticides et les herbicides.

Cette stabilité a un coût. Les prix des engrais et des produits phytosanitaires ont fortement augmenté ces derniers mois, sous l'effet de la hausse des cours de l'énergie et des tensions dans le détroit d'Ormuz, par où transite une part importante des engrais azotés produits dans le Golfe. Maintenir les tarifs suppose donc un effort de subvention important de la part de la filière et de l'État.

L'objectif est double : préserver les revenus des producteurs et éviter qu'ils ne se détournent du coton au profit d'autres cultures.

Culture d'exportation majeure, le coton fait vivre des centaines de milliers de personnes en milieu rural, principalement dans le centre et le nord du pays.