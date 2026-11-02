Afrique de l'Ouest: Le Ghana après le Togo

La Russie s'est engagée à collaborer avec le Ghana pour développer une centrale nucléaire d'une capacité de 2 000 mégawatts. L'annonce a été faite samedi par le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, à l'issue du sommet Russie-Afrique de Moscou.

Selon le chef de la diplomatie ghanéenne, le projet doit renforcer la sécurité énergétique du pays et soutenir son industrialisation.

La veille, le géant public russe Rosatom avait indiqué mener des discussions avec quatre pays africains, dont le Ghana, sur de grands projets de centrales nucléaires.

Accra et Moscou ont également convenu de renforcer leur coopération militaire, à travers un nouvel accord portant sur des équipements destinés à l'armée ghanéenne. La Russie s'est aussi engagée à soutenir le secteur agricole et à augmenter le nombre de bourses offertes aux étudiants ghanéens.

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Fait notable, Samuel Okudzeto Ablakwa a affirmé que Vladimir Poutine avait interdit l'enrôlement de Ghanéens dans la guerre en Ukraine, qu'il s'agisse de recrutements irréguliers ou d'engagements volontaires. Plusieurs pays africains se sont inquiétés ces derniers mois du recrutement de leurs ressortissants pour combattre aux côtés des forces russes.

Le Ghana n'est pas le seul à se tourner vers l'atome russe. Cette semaine, en marge du même sommet, le Togo a signé avec Rosatom un mémorandum d'entente pour étudier des projets de nucléaire civil, notamment le recours à des centrales flottantes.

L'énergie, et en particulier le nucléaire, est devenue l'un des principaux leviers de l'offensive économique de Moscou en Afrique. Rosatom construit déjà la centrale égyptienne d'El Dabaa et discute avec plusieurs autres pays du continent, dont l'Éthiopie.