Tunisie: Plan Mattei - L'Italie expérimente un nouveau dispositif de recrutement de travailleurs tunisiens

Vingt travailleurs tunisiens sont arrivés sur l'île italienne de Procida pour être employés dans le secteur de la construction, dans le cadre d'un projet pilote de formation professionnelle et de migration régulière lié au Plan Mattei italien pour le développement.

Cette initiative vise à répondre aux besoins en main-d'oeuvre qualifiée des entreprises italiennes en organisant, dans les pays d'origine, des parcours de formation débouchant sur un recrutement légal en Italie, rapporte l'agence de presse italienne Agenzia Nova, dans un article publié le 30 octobre 2026.

Les vingt jeunes Tunisiens ont été recrutés comme maçons par l'entreprise italienne Anzuino, qui s'est engagée à leur fournir gratuitement un logement afin de faciliter leur intégration professionnelle et sociale sur l'île.

Le projet est porté par la société italienne Nuove Frontiere Lavoro S.p.A., division industrielle, en collaboration avec trois partenaires tunisiens : Delta Center, Format et Idee Insieme. Il a été officiellement présenté à la municipalité de Procida, en présence de représentants des institutions locales et des différents acteurs impliqués.

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Selon Majdi Karoui, responsable opérationnel du projet pour Delta Center, vingt candidats ont été retenus parmi plusieurs centaines de candidatures et d'entretiens. Leur préparation, organisée en Tunisie sur une période de six mois, a notamment porté sur l'apprentissage linguistique, la sécurité au travail, les compétences techniques et l'utilisation des équipements de protection individuelle. Le programme a également comporté une formation complémentaire Format A1 de 160 heures.

À l'issue de ce parcours et après la réussite des examens, les procédures d'obtention des autorisations et des visas de travail ont été engagées auprès de l'ambassade d'Italie à Tunis. Les travailleurs ont rejoint l'Italie par le dispositif prévu pour les ressortissants étrangers ayant achevé des programmes spécifiques de formation professionnelle et linguistique à l'étranger, en dehors des quotas ordinaires du Decreto Flussi. Ils ont été recrutés avec un titre de séjour régulier pour travail salarié.

Pour Sandro Fratini, président de Delta Center, cette première expérience pourrait être reproduite et élargie à d'autres secteurs, notamment le tourisme et l'hôtellerie, où les entreprises italiennes recherchent également du personnel formé aux standards internationaux.

L'objectif, a-t-il expliqué, est aussi de favoriser un transfert de compétences : les travailleurs pourraient, à terme, retourner en Tunisie avec une expérience professionnelle acquise en Italie. La mise en oeuvre du projet a toutefois rencontré des difficultés, notamment pour trouver un logement aux vingt bénéficiaires, une démarche qui a nécessité quatre mois.

La municipalité de Procida a salué cette initiative, qui pourrait servir de modèle pour d'autres entreprises italiennes souhaitant recruter, de manière régulière, une main-d'oeuvre formée en Afrique du Nord.