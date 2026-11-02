Tunisie: AVC - Le CNOPT publie les 5 bonnes pratiques d'un pharmacien en officine

En Tunisie, l'accident vasculaire cérébral (AVC) est la 2ème cause de décès, avec un taux de mortalité de 56,7 décès pour 100 mille habitants en 2021, selon le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Tunisie.

Dans une publication diffusée sur sa page officielle à l'occasion de la journée mondiale de l'AVC (le 29 octobre), le CNOPT a souligné que la grande majorité des AVC peut être évitée, notamment en contrôlant les principaux facteurs de risque.

Les pharmaciens d'officine, sont en première ligne pour repérer les patients à risque, les conseiller et les orienter grâce à 5 bonnes pratiques au comptoir, indique le CNOPT.

En effet, le pharmacien est appelé à conseiller l'arrêt du tabac et la réduction de l'alcool, à contrôler la pression artérielle des personnes hypertendues et à encourager le suivi rigoureux des traitements antidiabétiques et hypolipémiants.

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Il sensibilise aussi aux mesures hygiéno-diététiques et contacte immédiatement les services médicalisés d'urgence dès la détection des signes d'alerte : asymétrie du visage, faiblesse d'un bras, trouble de la parole.

Le ministère de la Santé avait lancé, le 12 septembre 2025, le Plan national de prise en charge des patients victimes d'AVC, en partenariat avec l'Union européenne, dans le cadre du programme « Essaha Aziza ». Cette initiative vise à sauver des vies, à réduire les handicaps, à améliorer la qualité des services de santé et à garantir un accès équitable aux soins dans les différentes régions du pays.

Ce plan repose notamment sur la garantie de l'égalité des chances en matière de prise en charge entre les régions, l'intégration de l'innovation, de la télémédecine et de l'hôpital virtuel, ainsi que la mobilisation des compétences médicales et le renforcement de la coordination entre les établissements hospitaliers.

La Tunisie enregistre chaque année entre 18 mille et 24 mille cas d'AVC, selon les données du ministère de la Santé publiées à l'occasion du lancement de ce plan national. Les AVC figurent parmi les principales causes de handicap acquis et constituent l'une des principales causes de mortalité dans le pays.