Tunisie: Que fait le célèbre navire-école italien Amerigo Vespucci à La Goulette avec 15 élèves officiers tunisiens à bord ?

Quinze élèves officiers de la Marine tunisienne ont participé à une récente campagne de formation à bord de l'Amerigo Vespucci, le célèbre navire-école de la Marine militaire italienne, qui fait escale au port de La Goulette du 31 octobre au 3 novembre 2026, à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Italie.

Cette participation illustre la coopération entre les marines des deux pays dans les domaines de la formation et de l'entraînement militaires, indique l'ambassade d'Italie à Tunis.

La présence du trois-mâts en Tunisie s'inscrit dans le cadre des initiatives marquant sept décennies de relations diplomatiques entre Rome et Tunis, établies en 1956, au lendemain de l'Indépendance de la Tunisie. Elle témoigne également de la coopération bilatérale dans les secteurs de la défense et de la sécurité maritime en Méditerranée.

Des initiatives et des visites institutionnelles à bord sont prévues durant cette escale, qui revêt ainsi une dimension diplomatique et symbolique particulière.

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Mis à l'eau le 22 février 1931 dans les chantiers navals de Castellammare di Stabia, dans le golfe de Naples, l'Amerigo Vespucci est le plus ancien navire encore en service dans la Marine militaire italienne. Long d'environ 101 mètres, il est équipé de trois mâts et de 24 voiles couvrant une superficie totale de plus de 2.700 mètres carrés.

Le navire est principalement destiné à la formation des élèves officiers de l'Académie navale de Livourne. Considéré comme un symbole de la tradition maritime italienne et un instrument de diplomatie navale, il a achevé en 2025 un long voyage autour du monde, au cours duquel il a également contribué à promouvoir l'image, la culture et les savoir-faire italiens.

La participation des élèves officiers tunisiens à sa récente campagne de formation met en lumière le rôle des échanges militaires et de la coopération navale dans le renforcement des relations entre les deux pays.