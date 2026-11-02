Tunisie: UE - Perrone salue un accord 'gagnant-gagnant' et ouvre la perspective d'autres coopérations

La Tunisie et l'Union européenne (UE) sont parvenues à un accord visant à augmenter le quota tunisien de pêche à la crevette rouge de grande profondeur en Méditerranée, à l'issue de négociations tenues à Rome. Cette entente intervient après le dépassement du quota initialement attribué à la Tunisie pour 2026, qui avait entraîné des restrictions sur les achats de crevettes tunisiennes par les opérateurs italiens.

Dans une déclaration à l'agence italienne Agenzia Nova, l'ambassadeur de l'UE en Tunisie, Giuseppe Perrone, a qualifié cet accord d'« exemple gagnant-gagnant de collaboration », fondé sur le respect mutuel, la compréhension et un dialogue bilatéral constructif.

Le diplomate a notamment souligné l'importance de la visite à Tunis, le 15 octobre dernier, du directeur général de la Direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne (DG MARE), qui a constitué, selon lui, une étape importante des discussions. Il a également indiqué que la délégation européenne en Tunisie s'engageait à accompagner le pays dans la mise en oeuvre de son plan d'action, tout en mettant en avant l'importance de préserver l'accès au marché européen.

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L'accord a été conclu lors de la 49e session de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), organisée au siège de la FAO à Rome du 26 au 30 octobre 2026, à la suite de négociations et de réunions techniques entre les délégations tunisienne et européenne.

L'ambassade de Tunisie à Rome a confirmé la conclusion de cette entente, sans toutefois communiquer le nouveau volume du quota ni la date d'entrée en vigueur de son augmentation. Selon des sources diplomatiques citées par Agenzia Nova, le compromis porte sur un quota intermédiaire entre celui demandé par la Tunisie et le volume précédemment autorisé, en contrepartie d'un engagement à prévenir la surexploitation des ressources halieutiques.

Pour rappel, le quota tunisien de pêche à la crevette rouge géante (Aristaeomorpha foliacea) était fixé à 36 tonnes pour 2026. Cette quantité avait été épuisée dès le 15 mai, tandis que les certificats de capture enregistrés dans le système européen atteignaient au moins 50,96 tonnes, soit un dépassement de plus de 41 %.

Face à cette situation, les autorités italiennes avaient appelé les opérateurs de leur pays à suspendre leurs achats de crevettes rouges tunisiennes pour le reste de l'année 2026, invoquant les risques liés au non-respect des règles européennes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

La 49e session de la CGPM a également adopté 11 nouvelles recommandations contraignantes visant à renforcer la gestion durable des ressources halieutiques en Méditerranée.