Tunisie: De New York à Djeddah - Le pays mobilise des millions de dinars pour rénover ses locaux diplomatiques

La Tunisie prévoit de consacrer près de 17,8 millions de dinars à des investissements au profit du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger dans le cadre du projet de budget 2027. Ces crédits serviront notamment à rénover les représentations diplomatiques et consulaires, à renforcer le patrimoine immobilier de l'État à l'étranger, à renouveler le parc automobile et à moderniser les infrastructures et les outils de travail de l'administration centrale.

Parmi les principales opérations programmées, une enveloppe de 6,8 millions de dinars est réservée à la poursuite des travaux d'entretien, de rénovation et d'aménagement des locaux diplomatiques et consulaires appartenant à l'État tunisien à l'étranger. L'objectif est de préserver le patrimoine public, d'optimiser l'utilisation des ressources de l'État et d'améliorer les conditions de travail et d'accueil au sein des représentations tunisiennes.

Dans le détail, les crédits prévus comprennent un million de dinars pour l'aménagement de la résidence tunisienne à New York et un million de dinars pour la réalisation d'une étude relative à l'aménagement de la résidence et du siège de l'ambassade à Washington.

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Une enveloppe de 2,8 millions de dinars est également prévue pour l'aménagement et la rénovation du siège de l'ambassade de Tunisie à Bruxelles. À cela s'ajoutent un million de dinars pour l'aménagement et l'extension de la résidence de l'ambassadeur à Berne et un million de dinars supplémentaire pour l'aménagement et l'extension de la résidence du consul général à Djeddah.

Le programme prévoit, par ailleurs, 3,4 millions de dinars pour renforcer le patrimoine immobilier de l'État tunisien à l'étranger. Cette enveloppe comprend notamment deux millions de dinars destinés au lancement de la construction des sièges de l'ambassade et de la résidence à Addis-Abeba, selon la formule "clé en main", ainsi qu'un million de dinars pour la construction du service consulaire à Berlin. Des études seront également réalisées en vue de la construction de nouveaux locaux diplomatiques à Abuja et à Djeddah.

Le renouvellement du parc automobile des représentations diplomatiques bénéficiera, quant à lui, de 1,7 million de dinars, tandis que 1,3 million de dinars seront consacrés à la sécurisation des locaux et à leur équipement.

La modernisation de l'administration centrale et la diplomatie numérique

Au niveau de l'administration centrale, le projet de budget prévoit 4,3 millions de dinars pour le développement des infrastructures et la modernisation des moyens de travail. Sur ce montant, 800.000 dinars seront consacrés à la poursuite de l'amélioration des systèmes et des logiciels informatiques.

Ces investissements porteront notamment sur le renforcement de l'efficacité des échanges électroniques, la modernisation du réseau informatique interne du ministère et le développement des systèmes de messagerie, avec une attention particulière accordée au projet de consulat électronique « E-Consulat ». Cette initiative vise à améliorer l'efficacité des prestations consulaires et à accompagner la transition vers une diplomatie numérique.

Par ailleurs, sur l'enveloppe globale de 17,8 millions de dinars allouée aux investissements du ministère pour 2027, 17,4 millions sont destinés aux investissements dans les infrastructures et à la modernisation des moyens de travail à l'étranger et au sein de l'administration centrale. Les 400.000 dinars restants sont affectés à des interventions à caractère développemental au profit de l'Académie diplomatique internationale, afin de renforcer ses moyens de fonctionnement.