Tunisie: UPU - Le pays copréside avec les États-Unis un groupe de travail sur la réforme de la gouvernance

La Tunisie a participé, du 26 au 30 octobre 2026 à Berne (Suisse), aux travaux du Conseil d'administration de l'Union postale universelle (UPU), pour examiner l'organisation et la planification stratégique du secteur postal aux niveaux international et régional.

Cette rencontre, selon les données publiées sur la page Facebook officielle de l'ambassade de Tunisie en Suisse, a permis à la délégation tunisienne de mettre en valeur les principales réalisations accomplies par la Tunisie dans le domaine du développement des services postaux et financiers, tout en prenant en considération les spécificités des régions arabe et africaine lors de l'élaboration des programmes de développement régional de l'Union, afin de répondre à leurs besoins et priorités.

Dans le même contexte, la représentante du ministère des Technologies de la communication, Mouna Balti, a souligné la nécessité de poursuivre le renforcement de la digitalisation et de l'innovation dans les services postaux et financiers en s'appuyant sur les technologies modernes et en encourageant les partenariats avec les petites et moyennes entreprises ainsi que les start-up, de manière à soutenir davantage les solutions locales et l'inclusion des jeunes.

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Le Conseil a également abordé plusieurs sujets relatifs à la coopération, aux partenariats, à la durabilité financière de l'Union et aux moyens susceptibles d'améliorer la réactivité du système de prise de décision au sein de l'UPU face aux évolutions du marché du commerce électronique, tout en tenant compte des défis nationaux.

Il convient de rappeler que la Tunisie a coprésidé avec les États-Unis d'Amérique, au cours des travaux de cette édition, le groupe de travail chargé de réviser le système de prise de décision de l'Union postale universelle et de formuler des recommandations visant à développer les mécanismes de gouvernance et à renforcer l'efficacité du travail de l'Union.