Tunisie: Türkiye - 1,7 milliard de dollars d'échanges commerciaux et de nouvelles ambitions d'investissement

La Tunisie et la Türkiye entendent donner un nouvel élan à leur coopération économique et commerciale, en misant notamment sur l'investissement, le tourisme, les échanges universitaires et les projets communs.

À l'occasion de la célébration du 103e anniversaire de la Proclamation de la République de Türkiye, organisée à Tunis en présence de l'ambassadeur de Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, du ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, et du mufti de la République, cheikh Hichem Ben Mahmoud, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de consolider des relations bilatérales anciennes et d'explorer de nouvelles perspectives de partenariat.

Sur le plan économique, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 1,7 milliard de dollars en 2025, selon les données communiquées par l'ambassadeur turc, qui a fait état d'une progression de ces échanges en 2026. Ankara et Tunis ambitionnent désormais de faire évoluer cette relation commerciale vers un niveau jugé plus représentatif de son potentiel, tout en veillant à un meilleur équilibre des échanges.

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Au-delà des chiffres, les interventions ont surtout mis en évidence la volonté de transformer les liens historiques et diplomatiques en projets concrets, susceptibles de générer davantage d'investissements, de valeur ajoutée et d'emplois dans les deux pays.

Des échanges commerciaux à consolider et des investissements à développer

Prenant la parole à cette occasion, l'ambassadeur de Türkiye en Tunisie, Ahmet Misbah Demircan, a rappelé que les liens de fraternité entre les deux peuples remontent à plusieurs siècles et continuent de se développer et de se renforcer au fil des années.

Évoquant le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Türkiye, il a souligné que les deux pays travaillent à approfondir leur coopération dans plusieurs domaines, mais également à renforcer la communication et les échanges entre leurs populations.

"Nous oeuvrons à transformer les initiatives communes dans les domaines de l'investissement et du développement en projets concrets", a-t-il indiqué, mettant également en avant le rôle de la culture, des arts, de l'éducation et du sport dans le rapprochement entre les deux peuples.

Sur le volet de l'investissement, l'ambassadeur a indiqué que le nombre d'entreprises ayant investi en Tunisie avec des capitaux turcs s'élève à 15. Il a exprimé l'espoir de voir ce chiffre augmenter, tout en rappelant le soutien apporté aux hommes d'affaires turcs qui ont manifesté leur confiance dans le marché tunisien et dans son climat des affaires.

Il a également insisté sur l'importance de poursuivre la coopération universitaire et les échanges dans les domaines de la culture, des sciences, des technologies et des arts.

Un partenariat stratégique à traduire en projets concrets

De son côté, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a rappelé que les relations entre la Tunisie et la Türkiye, établies en 1956, se sont progressivement étendues aux domaines politique, économique et culturel. Il a souligné que les deux pays disposent de nombreux facteurs de rapprochement, notamment leur histoire, leur proximité géographique et leurs références culturelles communes.

Cette relation s'est également structurée au fil des années par la mise en place de mécanismes institutionnels destinés à encadrer et à approfondir la coopération bilatérale.

Le ministre a notamment rappelé la signature, en 2011, du Traité d'amitié et de coopération, suivie, en 2012, de la création du Conseil supérieur de coopération stratégique tuniso-turc. Ces instruments constituent, selon lui, un cadre de référence pour le développement des relations entre les deux pays.

Il a également évoqué la révision de l'accord de libre-échange entre la Tunisie et la Türkiye, signée en 2023, qui vise à donner une nouvelle impulsion aux échanges économiques et à favoriser une coopération fondée sur les intérêts réciproques.

"Nous souhaitons une approche qui ne se limite pas aux échanges commerciaux, mais qui établisse un lien direct entre le commerce, l'investissement durable, la création d'emplois et la valeur ajoutée", a-t-il souligné.

Dans ce contexte, Sofiane Tekaya a appelé les investisseurs et les hommes d'affaires des deux pays à tirer davantage profit du cadre juridique existant pour développer les partenariats. Il a estimé que les investissements bilatéraux restent en deçà des possibilités offertes par les deux économies et des attentes des nouvelles générations tunisienne et turque.

Le tourisme, un axe porteur de nouvelles opportunités

Le tourisme figure également parmi les secteurs appelés à jouer un rôle moteur dans le rapprochement entre les deux pays. À cet égard, le ministre a mis en avant les atouts géographiques, historiques et culturels qui rapprochent la Tunisie et la Türkiye, deux destinations méditerranéennes disposant d'une expérience dans le développement et la diversification de leur offre touristique.

Sofiane Tekaya a, dans ce cadre, invité les opérateurs et investisseurs turcs à explorer davantage les opportunités offertes par le marché tunisien, en particulier dans les zones à vocation touristique et écologique.

Il a notamment cité deux sites susceptibles d'attirer de nouveaux investissements : Fedj El Atlal, à Aïn Draham, et Sidi Founkhal, dans l'archipel de Kerkennah. Ces deux destinations présentent, selon l'orientation défendue par le ministre, des perspectives de développement autour du tourisme écologique et de la valorisation des richesses naturelles.

Le ministre a en outre appelé à exploiter davantage la proximité géographique entre les deux pays pour étudier la mise en place d'une liaison maritime entre la Tunisie et la Türkiye, qui pourrait contribuer à renforcer les échanges et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération économique et touristique.

Dans le même esprit, il a insisté sur l'importance de la participation des opérateurs tunisiens et turcs aux salons et manifestations spécialisés dans le tourisme organisés dans les deux pays. Ces rendez-vous constituent, selon lui, des espaces de rencontre entre professionnels, permettant de nouer des partenariats, d'explorer de nouveaux marchés et de diversifier les produits touristiques, notamment dans les domaines culturel et religieux.

Ankara met en avant sa présence diplomatique en Afrique

Au-delà des relations bilatérales, l'ambassadeur turc a évoqué les ambitions de son pays sur la scène internationale, en mettant l'accent sur la diplomatie, la recherche de la paix et le développement durable.

Il a souligné que la Türkiye entend assumer ses responsabilités internationales dans un contexte marqué par la multiplication des crises et des tensions géopolitiques. Évoquant notamment la situation à Gaza, il a rappelé l'engagement de son pays en faveur des initiatives diplomatiques et de l'aide humanitaire, ainsi que les efforts visant à répondre aux conséquences humaines et sociales des conflits.

"Nous faisons face aux crises dans différentes régions à travers nos initiatives diplomatiques et notre aide humanitaire, notamment à Gaza", a-t-il déclaré, réaffirmant l'attachement de son pays à une politique étrangère qui prend en compte les responsabilités historiques et régionales de la Türkiye.

L'ambassadeur a également mis en avant l'ampleur du réseau diplomatique turc, qui compte, selon ses indications, 260 représentations à travers le monde, plaçant la Türkiye au troisième rang mondial en matière de présence diplomatique. En Afrique, cette présence s'appuie sur un réseau de 44 ambassades, illustrant l'importance accordée par Ankara au continent et au renforcement de ses relations avec les pays africains.

La Palestine au coeur des déclarations du ministre

Pour sa part, Sofiane Tekaya a replacé les relations tuniso-turques dans un contexte international marqué par de profondes mutations et des tensions pesant sur la sécurité et la stabilité régionales.

Il a notamment réaffirmé la position de la Tunisie en faveur du peuple palestinien et salué sa résistance face aux attaques sionistes, dénonçant les graves violations et crimes commis à son encontre.

Le ministre a, dans ce contexte, réitéré le soutien de la Tunisie à la cause palestinienne et à l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Qods pour capitale. Il a également souligné l'importance de poursuivre l'acheminement de l'aide humanitaire au profit de la population palestinienne.

Au terme de cette cérémonie, les différentes interventions ont ainsi mis en évidence une ambition commune : faire évoluer une relation nourrie par plusieurs siècles d'histoire et sept décennies de relations diplomatiques vers un partenariat davantage orienté vers les résultats, les investissements et les projets concrets, sans négliger les dimensions humaine, culturelle et diplomatique qui rapprochent les deux peuples.