Tunisie: Du fond de la mer à l'aéroport de Tunis-Carthage - Les grandes affaires de cocaïne au pays

Près de 43 kilogrammes de cocaïne saisis à proximité de Skhira, plus de 32 kilogrammes découverts sur l'île de Kuriat et plus de 31 kilogrammes repêchés au large de Korbous : plusieurs opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants ont permis aux autorités tunisiennes de mettre la main sur d'importantes quantités de cocaïne au cours des dernières années.

La plus importante saisie mentionnée dans le bilan remonte à juillet 2025. Les services de la garde douanière avaient alors intercepté près de 43 kilogrammes de cocaïne à l'intérieur d'un camion circulant sur l'autoroute, à proximité de Skhira, dans le gouvernorat de Sfax. Cette opération constitue, selon les informations rapportées, la plus importante saisie de cocaïne réalisée dans le cadre des opérations de lutte contre les stupéfiants en Tunisie.

D'autres opérations d'envergure ont été enregistrées en 2017. En mai de cette année-là, une patrouille maritime de la Garde nationale avait découvert plus de 32 kilogrammes de cocaïne sur l'île inhabitée de Kuriat, au large de Monastir. Cette affaire avait marqué la première annonce officielle de la détection d'une activité de réseaux de trafic de drogue sur une île tunisienne inhabitée.

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Quelques mois auparavant, en mars 2017, une autre patrouille maritime de la Garde nationale avait découvert plus de 31 kilogrammes de cocaïne dans un sac reposant au fond de la mer, au large de Korbous, dans le gouvernorat de Nabeul, à environ 30 kilomètres des côtes. Selon le ministère de l'Intérieur, deux individus à bord d'un hors-bord tentaient de récupérer le sac. Repérés par la patrouille, ils avaient pris la fuite en direction de l'île italienne de Sicile. Cette opération constituait alors la première saisie annoncée d'une quantité supérieure à 30 kilogrammes.

En juillet 2022, près de 31 kilogrammes de cocaïne avaient également été découverts dans un camion arrivé au port de Radès à bord d'un navire en provenance de l'étranger.

Plus récemment, en février 2026, les services de la douane ont annoncé la saisie d'environ 30 kilogrammes de cocaïne dans une voiture immatriculée à l'étranger, en provenance de Libye et ayant franchi le poste-frontière de Ras Jedir. Il s'agissait de la plus importante quantité de cette drogue dont la saisie avait été annoncée à ce point de passage frontalier.

Des saisies à l'aéroport de Tunis-Carthage

Les opérations de lutte contre le trafic de cocaïne ont également concerné les voyageurs arrivant à l'aéroport international de Tunis-Carthage.

En septembre 2024, les autorités y avaient saisi 6 kilogrammes et 575 grammes de cocaïne dissimulés dans les bagages d'une voyageuse étrangère. En février 2025, une autre saisie portant sur 6 kilogrammes et 175 grammes avait été effectuée dans la valise d'une voyageuse étrangère au même aéroport.

En décembre 2025, près de 4 kilogrammes de cocaïne avaient été découverts en possession de trois ressortissants d'Afrique subsaharienne à leur arrivée à Tunis-Carthage, en provenance d'un pays africain.

Au cours du même mois, les autorités avaient également découvert près de 1,2 kilogramme de cocaïne répartis dans 79 capsules avalées par deux voyageurs originaires d'Afrique subsaharienne. Ces derniers comptaient remettre la drogue à un ressortissant africain résidant en Tunisie, en vue de sa commercialisation.

Des cargaisons de plusieurs centaines de kilos interceptées en Amérique du Sud

Au-delà des saisies effectuées sur le territoire tunisien, plusieurs cargaisons importantes destinées à la Tunisie ont été interceptées par les autorités de pays d'Amérique du Sud avant leur acheminement.

En décembre 2021, la police équatorienne avait saisi plus de 656 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans un conteneur de bananes à destination de la Tunisie, selon l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol). L'organisation avait alors estimé que la Tunisie devait servir de point de transit pour cette cargaison vers le marché européen, les pays voisins ou le Moyen-Orient, plutôt que d'en constituer la destination finale.

En septembre 2016, les autorités brésiliennes avaient, pour leur part, intercepté 602 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans 18 sacs de sucre biologique à l'intérieur d'un conteneur chargé sur un navire qui devait rejoindre le port de Tunis via l'Italie, selon la Coalition internationale pour les politiques en matière de drogues (IDPC).

Enfin, entre 2018 et 2023, les autorités colombiennes ont intercepté plus de 100 kilogrammes de cocaïne destinés à être expédiés par colis postaux vers plusieurs pays africains, dont la Tunisie, selon Interpol.