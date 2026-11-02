Maroc: Andrew Murrison, député britannique - Le plan marocain d'autonomie est la seule option sur la table

1 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

Avec la non-reconduction par le Conseil de sécurité de l'ONU du mandat de la Minurso, le plan marocain d'autonomie est « la seule option sur la table » pour résoudre le différend autour du Sahara, a affirmé, samedi, Andrew Murrison, membre du parlement britannique. « Le plan marocain d'autonomie est la seule option sur la table, et toutes les parties devraient s'y rallier », a déclaré à la MAP M. Murrison, qui a occupé plusieurs postes ministériels clés.

Il a également salué le soutien apporté par le Royaume-Uni et la France, aux côtés de neuf autres membres du Conseil de sécurité, au projet de résolution présenté par les Etats-Unis sur la question du Sahara.

« Le Royaume-Uni et la France ont eu raison de soutenir la résolution américaine à l'ONU », a-t-il insisté. En outre, le député britannique a fait observer que « le comportement de la Russie était prévisible, et sa contre-résolution n'était qu'une tentative de repousser l'inévitable », relevant que « son échec signifie que la mission modeste de la Minurso touche à sa fin ».

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