Maroc: Diego Aponte - Le port de Nador West Med, un projet majeur qui renforce le positionnement du Royaume en tant que hub maritime

Le port de Nador West Med constitue un « projet majeur » qui vient renforcer le positionnement du Maroc en tant que hub maritime, a souligné Diego Aponte, PDG du groupe MSC/Terminal Investment Limited, leader mondial du transport maritime et de la logistique.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion du lancement par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, samedi à la commune d'Iaâzzanène (province de Nador), des opérations du premier terminal à conteneurs du port Nador West Med, étape inaugurale dans l'opérationnalisation du complexe industrialo-portuaire Nador West Med, M. Aponte a relevé que le démarrage effectif des activités dans cette « magnifique réalisation » représente un « grand moment » pour son Groupe.

Rappelant que le Groupe MSC/Terminal Investment Limited est le premier armateur mondial pour le transport de conteneurs, il a relevé que le lancement des opérations du premier terminal à conteneurs du port Nador West Med permettra au groupe d'entamer ses activités au niveau de ce complexe portuaire qui compte aussi d'importantes infrastructures énergétiques.

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Il a fait savoir que le terminal « Est » du port Nador West Med, qui a été concédé au groupement formé de Marsa Maroc (4e opérateur de terminaux à conteneurs en Afrique) et de Terminal Investment Limited, filiale du groupe MSC, pourra accueillir des porte-conteneurs de classe 24.000 TEU qui comptent parmi les plus grands navires de transport de marchandises au monde.