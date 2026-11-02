Afrique: Es-Smara - Des ex-ministres africains explorent les perspectives prometteuses de l'Initiative Royale Atlantique

Des ex-ministres africains, des responsables et des experts réunis, samedi à Es-Semara, se sont penchés sur les perspectives prometteuses qu'offre l'Initiative Royale Atlantique en termes d'intégration, d'interconnectivité et de codéveloppement au niveau continental.

Lors d'un panel, tenu à l'occasion d'une conférence internationale sur les « Initiatives Royales pour l'Afrique : De la continuité historique aux horizons de demain », organisée dans le sillage de la célébration du 1 er anniversaire de la Fête de l'Unité, les différents intervenants ont mis l'accent sur le rôle clé des provinces du Sud du Royaume comme pont entre l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le flanc atlantique.

Dans ce sens, l'ancien ministre mauritanien, Cheikh Saad Bouh Camara, a tenu à saluer l'Initiative Royale « qui est effectivement une vision stratégique extrêmement importante et qui fait revivre un pan important de notre histoire commune, en l'occurrence les corridors ayant permis la communion entre nos peuples frères et les échanges commerciaux et humains entre nos contrées ».

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Il a fait observer que cette Initiative Royale vient renforcer les mécanismes d'intégration déjà existant à l'échelle continentale qui « permettent aux uns et autres d'affermir nos relations et d'évoluer vers une connectivité beaucoup plus soutenue, beaucoup plus active et dynamique ».

Et d'enchaîner que l'Afrique, qui s'affirme comme le continent de l'avenir de par ses potentialités, sa jeunesse dynamique et son économie en pleine mutation, a tout à gagner de telles initiatives.

Dans la même veine, le directeur général du Centre africain de formation et de recherche administratives pour le développement (CAFRAD), Coffi Dieudonné Assouvi, a souligné que les Initiatives Royales en faveur de l'Afrique offrent un modèle réussi d'intégration par projet à l'échelle continentale.

Il a relevé que l'Initiative Royale Atlantique tire son importance du fait qu'elle ambitionne de remédier aux difficultés rencontrées par d'autres initiatives notamment sur le plan de la libre circulation des personnes et des biens.

A cet égard, il a estimé que « nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle géostratégie de ce qu'on appelle le sea power le pouvoir de la mer, d'où l'importance pour les pays africains de tirer profit de cette Initiative pour transformer la façade maritime en creuset de développement partagé.

Abondant dans le même sens, l'ancienne ministre éthiopienne, Aida Tola Lensa Mekonnen, a indiqué que le continent africain est appelé à se développer à travers des corridors et des approches territoriales intégrées, ajoutant que des initiatives de développement structurantes comme l'Initiative Royale Atlantique constituent le ciment de la croissance et de la prospérité du continent.

Cette initiative, a-t-elle poursuivi, a une portée bien plus vaste qu'on ne l'imagine dans la mesure où elle promet d'étendre la prospérité africaine sur l'ensemble du Continent, à l'Est, au Sud, au Nord et à l'Ouest.

« Elle contribuera, sans nul doute, à dynamiser les échanges, les investissements et l'intégration humaine entre les pays africains. Plus encore, nos liens culturels et historiques en ressortiront consolidés, et l'Afrique prospérera indéniablement grâce à des visions aussi nobles et audacieuses », a-t-elle dit.

De son côté, le directeur général de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, Jean-Charles Damblin, a souligné que le corridor d'Amgala ainsi que les multiples initiatives structurantes lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment le Port Atlantique de Dakhla, offrent d'immenses opportunités aux entreprises françaises, en leur permettant de s'ouvrir sur de nouveaux marchés internationaux.

Véritable levier d'intégration et d'interconnectivité régional, le corridor subsaharien d'Amgala permettra de diversifier les voies commerciales régionales et de promouvoir les échanges économiques entre le Maroc, hub logistique majeur, l'Europe et les marchés africains, a-t-il estimé.

Quant au président de la Chambre africaine de commerce et de l'industrie au Maroc, Abdelmoumen Faouzi, il a mis l'accent sur les actions entreprises en vue de favoriser le désenclavement des pays du Sahel et de promouvoir l'interconnexion régionale, précisant que des fonds importants ont été mobilisés, dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud, l'objectif étant de mettre à niveau les infrastructures et de favoriser une dynamique de croissance partagée au service des populations locales.

Dans ce sillage, il a relevé qu'Es-Semara est appelée à s'ériger en un « port saharien connectant le Maroc et l'Europe au Sahel », notant que la connexion de ces territoires permettra de créer de la prospérité pour tous.