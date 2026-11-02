Afrique: Coup d'envoi du Moussem de Tan-Tan avec des célébrations hautes en couleurs

Le coup d'envoi de la 19e édition du Moussem de Tan-Tan, véritable carrefour de la richesse et de la diversité des traditions saharo-hassanies, a été donné samedi à la Place de la paix et de la tolérance, marquant le début de cinq jours de célébrations hautes en couleurs, mélangeant expressions artistiques, spectacles équestres et valorisation du patrimoine nomade.

Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisée par la Fondation Almouggar, cette manifestation culturelle, qui coïncide avec les célébrations de la Fête de l'Unité, constitue un rendez-vous annuel incontournable des tribus nomades soucieuses de préserver ce Moussem et de valoriser ses composantes culturelles.

L'ouverture de cette édition, placée sous le thème « Moussem de Tan-Tan : patrimoine humain et pont d'échange culturel », s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie solidaire, Jalal Charaf, du Wali de la région de Guelmim Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, du Gouverneur de la province de Tan-Tan, Abdallah Chater, de la présidente du Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, du président de la Fondation Almouggar, Mohamed Fadel Benyaich, de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Maroc, Al-Asri Saeed Ahmed Al-Dhaheri, du directeur général par intérim de l'Autorité du patrimoine d'Abou Dhabi, Obaid Khalfan Al Mazrouei, ainsi que de plusieurs personnalités militaires et civiles.

Cette journée qui célèbre la Fête de l'Unité a été aussi ponctuée par des tableaux scéniques patrimoniaux de troupes locales, un défilé traditionnel de caravanes de chameaux symbolisant la culture nomade, ainsi que des spectacles de « tbourida » avec la participation de groupes venant de différentes régions du Royaume.

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S'exprimant à cette occasion, le président de la Fondation Almouggar, Mohamed Fadel Benyaich, a souligné que Tan-Tan s'est affirmée, grâce à sa situation géographique et à son histoire, comme un carrefour de communication et un pont d'échange entre plusieurs affluents culturels et civilisationnels, ce qui lui a valu d'être inscrite dès 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO.

Fidèle à sa vocation de préservation et de valorisation du patrimoine hassani, la Fondation propose un programme riche et pluridisciplinaire alliant arts, sports, expositions, soirées poétiques et musicales à Tan-Tan et El Ouatia, a-t-il ajouté.

M. Benyaich a, également, mis en lumière le rôle capital de la culture et de ce Moussem dans le développement territorial et l'attractivité de la région, saluant la participation distinguée de la délégation des Émirats arabes unis qui témoigne de la profondeur des liens fraternels et culturels unissant les deux pays.

De son côté, le directeur général par intérim de l'Autorité du patrimoine d'Abou Dhabi, Obaid Khalfan Al Mazrouei, a relevé que ce Moussem constitue une occasion de mettre en évidence les nombreuses similitudes entre les peuples marocain et émirati, notamment leur attachement à l'environnement saharien, à leurs coutumes et traditions, ainsi qu'aux valeurs communes de générosité, de courage, de tolérance et de solidarité.

La participation des Émirats arabes unis au Moussem, s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat culturel et patrimonial solide, engagé depuis 2014, visant à faire connaître le patrimoine émirati et les valeurs authentiques qui le caractérisent, a-t-il fait savoir, notant qu'il faut tirer profit de l'intelligence artificielle et des outils numériques pour documenter le patrimoine, le rendre plus accessible aux jeunes générations et faire rayonner ses richesses à l'échelle internationale, tout en préservant son authenticité.

Les activités de cette édition, organisée jusqu'au 3 novembre, se poursuivent avec une programmation riche et diversifiée comprenant des compétitions traditionnelles de fantasia, des courses de dromadaires et des concours de traite des chamelles, ainsi que de grands spectacles artistiques et des rencontres intellectuelles autour de thématiques liées à l'investissement et à la culture hassanie.

Inscrit en 2005 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) sur la liste des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, puis en 2008 sur sa Liste représentative du patrimoine culturel immatériel, ce Moussem continue de consolider son statut de rendez-vous culturel annuel majeur dédié à la célébration de l'identité sahraouie, à la valorisation de la mémoire collective et au renforcement des passerelles de dialogue et d'échange culturel.