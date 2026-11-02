Maroc: Quatre morts et 29 blessés dans un accident de la route près d'Agadir

Quatre personnes ont été tuées et 29 autres blessées dans un accident de la route survenu dans la nuit de vendredi à samedi à Amskroud, près de la ville d'Agadir, apprend-on auprès des autorités locales.

L'accident, qui a eu lieu au point kilométrique 411+700 de l'autoroute reliant Marrakech et Agadir, a été provoqué par une collision entre plusieurs véhicules, a indiqué la même source, ajoutant que trois femmes figurent parmi les personnes tuées. Quatre personnes souffrent de graves blessures, ont précisé les autorités locales, ajoutant que l'ensemble des blessés ont été évacués vers le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI d'Agadir pour recevoir les soins nécessaires. Une quinzaine d'ambulances ont été mobilisées pour transférer les blessés vers le CHU d'Agadir à la suite de cet accident.

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du drame.