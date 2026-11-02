Afrique: La mémoire du Sahara en fête au 19e Moussem de Tan-Tan

De la profondeur des sables où se racontent les légendes des caravanes nomades à l'effervescence de la ville, Tan-Tan s'est parée de ses plus beaux atouts. Samedi 31 octobre 2026, la capitale de l'artère saharienne a officiellement donné le coup d'envoi de la 19e édition de son Moussem emblématique. Une soirée inaugurale magique, où l'authenticité d'un patrimoine millénaire a épousé la modernité des arts visuels, le tout sous le signe de la commémoration de la Fête de l'Unité.

Un écrin de tolérance et de haute portée Royale

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement d'envergure internationale est orchestré par la Fondation Almouggar. Sur la place de la Paix et de la Tolérance, le coup d'envoi a réuni un parterre de personnalités officielles ainsi que de nombreuses délégations nationales et étrangères.

Cette année, le Moussem s'articule autour du thème évocateur : « Le Moussem de Tan-Tan : Un patrimoine humain et un pont pour l'échange culturel ». Une thématique qui érige la culture saharienne au rang de vecteur universel de dialogue et de rassemblement.

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« Tan-Tan : L'appel du puits et la mémoire du Moussem »

Moment fort de cette première soirée, le spectacle artistique inaugural a captivé le public durant 30 minutes intenses. Intitulée « Tan-Tan : L'appel du puits et la mémoire du Moussem », la représentation a transformé la scène en un véritable tableau vivant.

À travers des performances chorégraphiques et théâtrales saisissantes, le spectacle a fait revivre les rituels ancestraux de la quête de la pluie (Al-Istisqa) ; le rythme envoûtant des caravanes commerciales d'autrefois ; l'animation des marchés traditionnels ; et la chaleur des veillées sahariennes, érigées en sanctuaires de l'hospitalité, du lien social et du pardon.

Dans son tableau final, la fresque artistique a fait le pont entre la mémoire locale et la grande histoire de la nation, en célébrant la Marche Verte et la Fête de l'Unité. Une communion patriotique vibrante qui a transcendé la simple performance scénique pour s'ancrer dans le roman national.

Entre traditions et modernité numérique

La musique a également tenu toutes ses promesses. Les artistes Zina Daoudia, Hind El Zahdi, Mehdi Moziane et Zouhair Bahaoui ont enflammé la scène en unissant leurs voix pour interpréter une version chorale inoubliable de la mythique chanson « Sawt Al Hassan », rappelant les échos de la Marche Verte au coeur de la foule en délire.

Sur le plan visuel, la modernité s'est invitée sous la grande tente grâce à un spectacle de mapping époustouflant. Jonglant avec la lumière, la technologie et des effets visuels de pointe, cette création a réinventé l'iconographie saharienne, offrant une lecture contemporaine et futuriste de symboles ancestraux.

Un héritage mondial à découvrir jusqu'au 3 novembre

Les festivités se poursuivent jusqu'au 3 novembre prochain, offrant aux festivaliers un programme riche et varié :

Courses de dromadaires et fantasias (Tbourida) ;

Concerts de musique et veillées poétiques (Hassani) ;

Camps traditionnels ouverts au public pour s'immerger dans le quotidien des nomades.

Inscrit depuis 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO, le Moussem de Tan-Tan confirme, édition après édition, qu'il est bien plus qu'un simple festival. Il constitue un musée à ciel ouvert, un carrefour où les générations s'approprient leur passé pour mieux écrire l'avenir.