Sénégal: Toussaint - Ziguinchor entre recueillements et prières pour célébrer les morts

Ziguinchor — Le gouverneur de la région de Ziguinchor (sud), Mor Talla Tine, le Colonel Cheikh Guèye, Commandant de la zone militaire n°5 et des autorités religieuses et politiques de la commune ont rendu, dimanche un hommage aux morts, à travers des visites, des recueillements et et des prières sur des tombes, a constaté l'APS.

La première étape de cette matinée de prières, dans le cadre de la fête du Toussaint s'est tenue au monument aux morts. Toussaint étant une fête chrétienne célébrée le 1er novembre de chaque année pour honorer les saints.

La délégation s'est ensuite rendue dans les cimetières de Santhiaba, Kadior et Kantène, en périphérie de Ziguinchor pour se recueillir sur les tombes de personnes disparues.

Le gouverneur a salué le travail mené par des notabilités religieuses et coutumière pour rendre propres ces lieux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cela renforce la sacralité qui les caractérise. A chaque fois que nous venons ici, nous nous souvenons des disparus. Comme nous le savons, Toussaint est placée sous le signe de la résurrection et de l'espérance et nous donne l'occasion de nous rappeler nos morts, notamment toutes ces personnes ayant souffert du conflit armé", a dit M. Tine.

Pour lui, ce sacrifice ne devrait jamais faire oublier "la souffrance endurée par la région", ajoutant que l'heure n'est plus à la confrontation armée, mais au développement. Il a invité tous les acteurs à s'approprier de cet esprit de dépassement.