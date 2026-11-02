Sénégal: JOJ -Le pays signe une deuxième victoire en Beach-volley féminin

1 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La paire sénégalaise composée d'Aminata Tine et de Nafi Ségnane a enregistré dimanche sa deuxième victoire consécutive en beach-volley féminin aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, en s'imposant 2 sets à 0 face à la République dominicaine.

Les Sénégalaises ont dominé le duo dominicain formé par Zoe Paniagua et Yerelin Reyes Montero en deux sets, remportés sur les scores de 21-17 et 21-19, selon les résultats officiels de la compétition.

Ce succès permet à Aminata Tine et Nafi Ségnane de poursuivre leur parcours dans le tournoi après une première victoire face au Cap-Vert, samedi, lors de leur entrée en lice dans le groupe F.

La paire sénégalaise termine la phase préliminaire ce dimanche à 14h 20 face à la paire malaisienne composée de Yu Heng Goh et Yi Jing Ong à Saly Portudal.

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