Afrique: Finale Supercoupe CAF - Le policier sénégalais Djibril Diallo désigné premier arbitre assistant

Dakar — Le Sénégalais Djibril Camara, policier adjoint volontaire va officier la finale de Supercoupe d'Afrique de la CAF, dimanche, au stade Loftus Versfeld, à Pretoria (Afrique du Sud), a-t-on appris des services de communication de la Police nationale.

"Cette noble désignation constitue une immense source de fierté pour l'ensemble de la Police nationale qui voit ainsi l'excellence de ses talents reconnue sur la scène continentale", rapporte notamment un communiqué de la Police sénégalaise.

Djibril Camara va ainsi assister le Mauritanien Dahane Beida, désigné arbitre principal de cette finale, qui va opposer le club sud-africain Mamelodi Sundows, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, à l'USM Alger, vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF.

Exprimant son "immense plaisir" dans le choix de Djibril Camara comme premier arbitre assistant de cette rencontre au sommet, "toute l'institution [de la Police nationale] lui dresse ses plus chaleureuses félicitations et lui souhaite pleine réussite pour cette importante mission", lit-on dans le texte.

Le Camerounais Elvis Guy Noupoue Ngegoue et les Mautinaniens Abdelaziz Bouh et Babacar Sarr sont respectivement désignés deuxième assistant, quatrième arbitre et arbitre assistant vidéo (VAR).