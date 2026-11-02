Afrique: L'Équatorienne Elvira Espinosa décroche la première médaille d'or des JOJ Dakar 2026

Dakar — La nageuse équatorienne Elvira Espinosa a remporté dimanche le 400 mètres nage libre féminin desJeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, devenant la première médaillée d'or de ces olympiades.

Espinosa a bouclé la course en 4 minutes 22 secondes 87, devançant la Sud-Africaine Leah Markgraaff, médaillée d'argent et la Belge Célya Paques, qui a pris la troisième place de cette épreuve disputée au complexe Tour de l'OEuf, au Point E, un quartier résidentiel de la capitale sénégalaise.

Les JOJ Dakar 2026 se déroulent du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal, avec la participation de plus de 2 600 athlètes issus de plus de 200 comités nationaux olympiques.