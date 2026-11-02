Sénégal: Formation école-entreprise - Des formateurs et tuteurs outillés pour mieux encadrer les jeunes

Thiès — Plus d'une quarantaine de formateurs des centres de ressources et de tuteurs des entreprises formatrices, impliquées dans le programme de formation école entreprise (PF2E), ont reçu, samedi à Thiès, leurs parchemins, après six jours de renforcement de capacités, a constaté l'APS.

La formation porte sur la préparation des activités d'apprentissage, la planification, la conduite des enseignements apprentissages et le suivi-évaluation.

Ce programme basé sur une forme d'alternance entre l'école et l'entreprise, vise la qualification professionnelle, l'employabilité et l'appui à l'insertion des jeunes, à travers une plus grande implication des entreprises dans l'acquisition de compétences.

"Cette session avait pour objectif de renforcer les capacités des formateurs et tuteurs des centres de formation, des centres de ressources et des entreprises formatrices de l'IRS", a expliqué Abdou Ngom superviseur de la formation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cette formation a regroupé au total 15 tuteurs et 28 formateurs des centres de ressources", a précisé M. Ngom, inspecteur de l'éducation à la retraite.

Les modules de formation avaient trait à la planification des enseignements apprentissages, au suivi de l'apprenant au niveau du centre de ressources mais aussi à son évolution jusqu'à la certification.

"Les tuteurs et les formateurs sont capacités pour mieux prendre en charge la formation des jeunes, mais surtout bien former ces jeunes au niveau des entreprises et en même temps au niveau des écoles et des centres de ressources", a indiqué le superviseur.