Sénégal: JOJ - Le duo sénégalais en tennis de table n'a pas franchi les éliminatoires du tournoi simple

Diamniadio — Les deux représentants du Sénégal en tennis de table, Marieme Diallo et Amador Ferrer, n'ont pas franchi les éliminatoires du tournoi simple de tennis de table aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 au Centre des expositions de Diamniadio, a constaté l'APS.

Marieme Diallo a été battue (0-3) par l'algérienne Tania Morice, tandis que Amador Ferrer a perdu sur le même score devant l'espagnol Ladimiri Mayolov.

Samedi, les deux pongistes sénégalais avaient été éliminés dès la phase des préliminaires en double mixte.

Les épreuves de tennis de table des JOJ ont démarré samedi, dans la matinée, au Centre des expositions de Diamniadio.

Les finales sont prévues jeudi à Diamniadio.