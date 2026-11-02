Sénégal: JOJ - Les judokas sénégalais Matar Diop et Aicha Diop éliminés en quarts de finale

1 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — Les deux représentants du Sénégal en judo Matar Diop (66 kg) et Aïcha Diop (44 kg) ont été éliminés en quart de finale, ce dimanche de leurs catégories au tournoi de judo des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) au Centre des expositions de Diamniadio.

Apres avoir éliminé par ippon le combattant péruvien Perea Vallve Jesus en huitième de finale, Matar Diop a perdu par ippon en quart de finale.

Il a été battu par un combattant ukrainien plus aguerri.

De son côté, Aïcha Diop a été surclassée par son adversaire Aguilar Rosalvick par ippon en quart de finale.

Le tournoi de Judo des JOJ a démarré dimanche avec les 66 kg hommes, les 55 kg hommes et les 44 kg en dames.

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