Sénégal: Galo Bâ annonce un programme spécial d'infrastructures pour Touba

1 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbacké — Le maire de Mbacké et directeur général de l'Ageroute, Galo Bâ, a annoncé, samedi, la mise en place prochaine d'un programme spécial de construction de routes et d'assainissement au profit de Touba et du département de Mbacké, avec un financement déjà disponible.

"Nous sommes en train de réfléchir avec le ministre des Infrastructures et, dans les prochains jours, ce programme sera à maturité", a-t-il déclaré, précisant que sa mise en oeuvre se fera en collaboration avec la région de Diourbel et le khalife général des mourides.

Il s'exprimait au terme de la finale de l'édition 2025, à l'occasion de laquelle, il a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance aux populations de Mbacké pour leur confiance et leur accompagnement dans l'exercice de ses fonctions de maire.

Évoquant les projets de l'Ageroute, Galo Bâ a cité notamment l'autoroute Dakar-Touba-Saint-Louis, le pont de Rosso, dont les travaux sont en phase de finition et le second pont de Ziguinchor, dont le lancement est prévu prochainement.

Il a par ailleurs souligné que le financement des infrastructures routières repose sur le budget de l'État, complété par des partenariats public-privé et l'appui des partenaires techniques et financiers.

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