Afrique: Echos de la cérémonie d'ouverture des JOJ Dakar 2026

Diamniadio — Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont été officiellement lancés samedi soir, au terme d'une cérémonie d'ouverture historique déroulée au Stade Me Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Voici des échos des débuts du premier évènement olympique organisé sur le continent africain.

-Le génie artistique sénégalais: les artistes sénégalais, musiciens, chorégraphes et chanteurs notamment ont contribué à donner un cachet particulier à une cérémonie d'ouverture marquée par une explosion de couleurs, de rythmes et de cultures africaines.

Khady Niang (directrice des cérémonies du COJOJ), Marianne Niox (chorégraphie générale), Minuss Niang (coordination artistique), Xalil Cissé (directeur artistique), Adama Diop (metteur en scène) et Iss814 (créateur musical) ont présenté un spectacle imprégnée de culture sénégalaise mais ouvert sur l'Afrique et le monde.

D'une certaine manière, le savoir-faire des artistes sénégalais a damé le pion au sport le temps du coup d'envoi de la quatrième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été, premier événement olympique organisé en Afrique.

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-Concentration de musiciens et d'artistes: les concepteurs de la cérémonie d'ouverture des JOJ ont réussi la prouesse de réunir, sur un même plateau, des icônes et des étoiles montantes de la scène musicale sénégalaise.

La diva Kiné Lam, Baaba Maal, Souleymane Faye, les membres du Daaradji Family ont côtoyé, à cette occasion, les Dip Doudou Guiss, Kya Loum, Defmaa Maadef, VJ et autres Obree Daman, parmi les stars actuellement les plus en vue. Un casting légendaire pour une revue générale de la diversité culturelle sénégalaise.

La choriste gambienne Sonah Jabateh et la guitariste sénégalaise Mah Keita ont aussi apporté leur contribution à cette exposition unique.

-L'apport des lutteurs: l'actuel roi des arènes de la lutte sénégalaise Sa Thiès, l'ancien roi des lutteurs Modou Lo, Franc et Emeu Sène ont joué leur partition dans la réussite de la cérémonie d'ouverture. Leurs "bakk" et leur prestation générale ont attiré l'attention du public. Accompagnés de leurs danseurs, ces quatre ténors de la lutte sénégalaise ont donné une autre dimension pittoresque à la cérémonie d'ouverture des JOJ 2026.

-Chaudron olympique: après son long parcours a travers le pays depuis son arrivée au Sénégal début octobre en provenance de la Grèce, berceau de l'olympisme, la flamme des JOJ 2026 a bouclé son tour du Sénégal, samedi soir, placée dans un chaudron olympique au Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. L'escrimeur Abdourahmane Marième Sy et la judokate Aïcha Diop étaient ses derniers relayeurs.

Lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le premier événement olympique organisé sur le sol africain, il est revenu à l'escrimeur Abdourahmane Marième Sy et à la judokate Aïcha Diop l'insigne honneur d'allumer le chaudron olympique.

Le ceiste Yves Bouris, spécialisé en canoë-kayak slalom, l'athlète Saly Sarr et Amadou Dia Ba, le seul médaillé olympique du Sénégal, ont transmis la torche à ces deux jeunes athlètes, consacrant ainsi à un véritable passage de témoin à une nouvelle génération.

-Sécurité : les autorités en charge de la sécurité des JOJ 2026 ont déployé un dispositif impressionnant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. De l'autoroute à péage aux alentours du Stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, en passant par les gares du TER, les lieux de compétitions et les hôtels, très visible, semble avoir fait la preuve de son efficacité en rendant la circulation fluide, au grand bonheur des automobilistes et du public en général.