Ile Maurice: Réservoir de La Nicolière - Un projet pour multiplier par six sa capacité de stockage

La capacité de stockage du réservoir de La Nicolière pourrait passer de 5,26 millions à 33 millions de mètres cubes grâce à un projet d'agrandissement actuellement à l'étude. Toutefois, sa réalisation n'est pas encore programmée, faute de financement prévu pour la prochaine étape des études techniques.

Ce projet a été évoqué à la suite d'une question parlementaire du député Kaviraj Rookny, qui souhaitait connaître les raisons pour lesquelles la Central Water Authority (CWA) n'a pas encore obtenu l'autorisation de procéder à l'agrandissement du réservoir, ainsi que le calendrier envisagé.

L'approvisionnement en eau des régions du nord dépend principalement du barrage de Midlands, dont l'eau est acheminée à travers le système de La Nicolière. Face au développement continu des régions du Nord et à l'augmentation des besoins, le Master Plan on Water Resources de 2012 avait recommandé l'agrandissement du réservoir dans la planification des ressources en eau à l'horizon 2050.

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Une étude de faisabilité, réalisée en plusieurs phases et finalisée en avril 2025, préconise notamment de surélever le barrage existant de 20 mètres, avec un élargissement de son emprise au sol. Le projet nécessiterait également le réalignement d'environ trois kilomètres du canal d'alimentation de La Nicolière.

La prochaine étape consiste à recruter un consultant pour réaliser les études techniques détaillées et préparer les documents d'appel d'offres. Aucun financement n'est toutefois prévu à cet effet dans le Budget 2026-2027. Une fois le contrat attribué, ces études devraient prendre environ 24 mois. En attendant, la Water Resources Commission a engagé des démarches pour améliorer la capacité d'acheminement du canal d'alimentation du réservoir. Des fonds sont prévus dans le Budget 2026-2027 pour des études géotechniques visant à déterminer le meilleur tracé possible. Les plans détaillés et les estimations des coûts seront ensuite finalisés.