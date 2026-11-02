Ile Maurice: La Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation met l'accent sur l'unité et la paix

Les célébrations de Divali Mahotsav 2026, organisées le vendredi 30 octobre à l'Indira Gandhi Centre for Indian Culture, à Phoenix, a été l'occasion pour Bhojraj Ghoorbin, président de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, de lancer un appel à l'unité, à la paix et à l'harmonie entre les communautés. Évoquant les récentes tensions qui ont secoué le pays, il a invité les Mauriciens à tirer les leçons du passé et à préserver la cohésion nationale, soulignant que Divali demeure avant tout une fête de partage, d'amour et de fraternité.

Il a également profité de l'occasion pour présenter les principales réalisations et les projets de la fédération. Parmi ceux-ci figurent la Chaar Dhaam Yatra, le programme Gurukul Shiksha Course, proposé dans 24 temples afin de transmettre les traditions hindoues aux jeunes, ainsi que la construction du Panch Mukhi Ganesh Mandir à Ganga Talao, dont l'achèvement est prévu avant le Maha Shivaratri 2027. Le projet Sanatan Vatika, à Réduit, a également été évoqué.

La fédération entend ainsi renforcer la transmission culturelle et spirituelle tout en encourageant la participation des nouvelles générations.