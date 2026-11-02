Ile Maurice: Air Mauritius envisage un retour à l'aéroport de Londres-Heathrow

Air Mauritius pourrait reprendre ses vols vers l'aéroport de Londres-Heathrow, après avoir transféré ses opérations vers Londres-Gatwick en octobre 2023. La compagnie nationale explore actuellement différentes possibilités pour rétablir cette liaison dans les meilleurs délais.

Le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, a précisé qu'Air Mauritius détient toujours trois paires de créneaux horaires historiques (slots) à Heathrow, où elle avait commencé ses opérations en 1973. Ces créneaux ont toutefois été loués à Qatar Airways pour une période de cinq ans, allant d'octobre 2023 à octobre 2028, moyennant une redevance annuelle de 881 000 dollars américains, soit environ Rs 41,5 millions.

Le transfert des opérations vers Gatwick avait été annoncé le 17 mars 2023 par l'ancienne direction d'Air Mauritius, avec une mise en oeuvre à partir du 28 octobre de la même année et des vols quotidiens. Navin Ramgoolam a vivement critiqué cette décision, d'irrationnelle et de contraire aux intérêts de Maurice. Selon lui, Heathrow demeure la principale plateforme aérienne du Royaume-Uni.

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Le PM a également indiqué avoir demandé à la nouvelle direction d'Air Mauritius, dès son arrivée au pouvoir, d'entreprendre les démarches nécessaires pour permettre un retour à Heathrow. Aucune date de reprise n'a toutefois été annoncée.