Ile Maurice: Ticketbox.mu obtient l'accréditation IATA et renforce son offre avec Ticketbox Travel

Ticketbox.mu franchit une nouvelle étape dans son développement avec l'obtention de l'accréditation de l'Association internationale du transport aérien (IATA) et le lancement de Ticketbox Travel, une agence de voyages proposant un accompagnement personnalisé. L'entreprise souligne que cette reconnaissance renforce sa crédibilité auprès des compagnies aériennes et de ses partenaires internationaux. Avec cette nouvelle agence, qui vient compléter les services proposés sur sa plateforme numérique, Ticketbox.mu entend élargir son offre, faciliter l'organisation des voyages et contribuer au développement du tourisme à Maurice.

Cette nouvelle structure vise à offrir aux clients mauriciens et étrangers un accompagnement personnalisé dans l'organisation de leurs déplacements et séjours. Les voyageurs pourront ainsi réserver leurs billets d'avion, leurs hôtels, leurs transferts et diverses activités de loisirs à travers une offre intégrée.

Pour Ajay Deora, CEO de Ticketbox.mu, cette accréditation constitue une étape importante dans la stratégie de développement de l'entreprise. «Cette accréditation représente une étape importante dans le développement de Ticketbox.mu. Elle témoigne de notre engagement à faciliter l'accès aux voyages et renforce effectivement notre crédibilité auprès des compagnies aériennes, de nos partenaires du secteur et de nos clients», souligne-t-il.

Un réseau élargi de compagnies aériennes

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Lancée en août dernier, Ticketbox Travel bénéficie déjà de la confiance de plusieurs compagnies aériennes internationales et régionales. Parmi celles-ci figurent Emirates, Turkish Airlines, South African Airways, Air Austral, Air India, Saudia, Kenya Airways, IndiGo, Air Seychelles, Corsair et Air Mauritius.

Selon Ajay Deora, ces partenariats permettent à l'agence de proposer davantage de destinations et de possibilités de correspondance. «Ce réseau croissant de compagnies aériennes nous permet d'offrir à nos clients, mauriciens comme étrangers, un plus large choix de vols et davantage de possibilités de connexion», explique-t-il.

L'entreprise souhaite également renforcer sa contribution au tourisme réceptif, en facilitant l'organisation des séjours des visiteurs internationaux à Maurice. À travers sa plateforme, les touristes pourront planifier plusieurs aspects de leur voyage, notamment l'hébergement, les déplacements, les activités et les expériences locales.

Plus de Rs 20 millions de ventes de billets d'avion

Ticketbox.mu dispose déjà d'une offre diversifiée comprenant les réservations de vols et d'hôtels, les day packages ainsi que les prestations de bienêtre. Depuis le début de l'année, la plateforme a enregistré plus de Rs 20 millions de ventes de billets d'avion en ligne, selon les chiffres communiqués par l'entreprise.

Dans le cadre de cette expansion, son programme de fidélité, baptisé Business Scheme, sera également étendu aux clients de Ticketbox Travel. Ce dispositif permet aux utilisateurs d'accumuler des points échangeables contre des cadeaux ou des réductions sur les offres disponibles.

Avec cette double avancée, Ticketbox.mu cherche à consolider son positionnement comme guichet unique pour les voyages et les loisirs, tout en développant ses activités sur le marché mauricien et auprès de la clientèle internationale.