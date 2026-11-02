Ile Maurice: Un nouveau «Business Facilitation Bill» en préparation

Le gouvernement prépare un nouveau Business Facilitation Bill destiné à simplifier les procédures administratives, à faciliter les investissements et à renforcer l'attractivité de Maurice en tant que centre financier international. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, mercredi 28 octobre, lors d'une réception marquant les 110 ans de présence de la Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) à Maurice, organisée au Maritim Resort & Spa, à Balaclava.

L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs ministres, de membres du corps diplomatique, de représentants du secteur financier, de partenaires commerciaux et de responsables de la HSBC. Selon le PM, le gouvernement finalise actuellement ce projet de loi qui vise à éliminer les obstacles administratifs, à simplifier les démarches et à instaurer un environnement des affaires plus efficace, transparent et prévisible.

Des consultations sont en cours sous l'égide de l'Economic Development Board (EDB) afin d'identifier les principales mesures susceptibles de faciliter les procédures, d'améliorer la coordination entre les institutions et d'accélérer la prise de décision pour les investisseurs et les entreprises.

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Navin Ramgoolam a également insisté sur la nécessité de consolider la position de Maurice comme centre financier international de confiance. Il a souligné que les efforts visant à attirer davantage d'investissements doivent s'accompagner d'institutions solides, du respect de l'État de droit et d'un cadre réglementaire rigoureux, indispensables au maintien de la crédibilité internationale du secteur des services financiers. Le chef du gouvernement a précisé que la stratégie des autorités repose notamment sur le renforcement de la compétitivité du pays et l'accompagnement des entreprises dans leur accès aux marchés internationaux. L'objectif est de permettre à Maurice de s'adapter aux évolutions de l'économie mondiale tout en consolidant sa réputation de juridiction fiable pour les affaires et les services financiers.

Rôle moteur de la HSBC dans l'économie mauricienne

Évoquant la contribution de la HSBC au développement économique du pays, Navin Ramgoolam a rappelé les liens historiques de la banque avec Maurice, qui remontent à 1859. Il a souligné qu'elle avait initialement soutenu le commerce international et l'industrie sucrière avant de contribuer au développement des secteurs manufacturier, touristique et financier. Il a également rappelé son rôle dans l'émergence de Maurice comme centre financier international au début des années 1990. La création d'une unité spécialisée dans le Global Business a notamment permis de renforcer les liens du pays avec les marchés internationaux et de favoriser le développement des compétences locales dans le secteur financier.

De son côté, le président du groupe HSBC, Brendan Nelson, a réaffirmé l'engagement de la banque envers Maurice. Il a mis en avant les relations durables entretenues avec les clients et les partenaires locaux, ainsi que le rôle de l'établissement dans l'accès des entreprises mauriciennes aux marchés internationaux, aux financements mondiaux et à une expertise spécialisée.

Pour sa part, la Chief Executive Officer et Head of Banking de HSBC Maurice, Hajrah Sakauloo, a souligné l'importance du réseau international de la banque dans l'accompagnement des entreprises et des clients institutionnels. Elle a indiqué que HSBC continuera à soutenir les entreprises mauriciennes dans la recherche de nouvelles opportunités, tout en contribuant au développement de Maurice comme centre financier connecté aux marchés mondiaux.