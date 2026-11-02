Afrique de l'Ouest: Le patron de la BRVM reçoit la plus haute distinction de l'Université Laval

Le Togolais Edoh Kossi Amenounvé, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), a reçu le 30 octobre le Prix Hermès de carrière de la Faculté des sciences de l'administration (FSA) de l'Université Laval, au Canada.

Il s'agit de la plus haute distinction décernée par la faculté à ses anciens diplômés.

Créé en 1977, le Prix Hermès récompense des parcours professionnels exceptionnels, un leadership remarquable et une contribution majeure à la société.

Diplômé de l'Université Laval, où il a obtenu un MBA puis un doctorat, Edoh Kossi Amenounvé dirige depuis 2012 la BRVM, la bourse commune aux huit pays de l'UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Une institution qu'il décrit comme une « singularité mondiale », qui a d'ailleurs bénéficié de l'assistance technique canadienne à ses débuts.

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Sous sa direction, la BRVM s'est modernisée et a gagné en visibilité internationale. Edoh Kossi Amenounvé s'est également imposé comme l'une des voix majeures du développement des marchés financiers africains.

Pour le doyen de la FSA, Franck Pons, il est « la preuve qu'on peut avoir une carrière internationale excellente, occuper des fonctions parmi les plus importantes et toujours trouver du temps pour redonner à sa communauté ». Le lauréat a régulièrement partagé son expertise lors de colloques et contribué au rapprochement entre l'université et le continent africain.

Très ému, Edoh Kossi Amenounvé a rendu hommage à une faculté qui, au-delà des diplômes, lui a transmis « l'excellence, la rigueur, la résilience et l'efficience », des valeurs qui ont guidé toute sa carrière.