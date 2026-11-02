Afrique: En France, ces Africains qui pâtissent de la hausse des frais universitaires pour les étudiants hors UE

Dans le cadre de la stratégie « Choose France for Higher Education » décrétée par les autorités françaises, les droits d'inscription universitaires ont été multipliés par seize pour les non Européens à la rentrée 2026-2027, ce qui impacte en premier lieu les étudiants africains. Explications.

C'est une rentrée particulière pour les étudiants africains en France : depuis septembre, les frais d'inscription dans les universités y ont été multipliés par seize. Un tarif qui s'applique uniquement aux étudiants étrangers extracommunautaires, c'est-à-dire hors Union européenne. Une augmentation fulgurante dans le cadre du programme « Choose France For Higher Education », qui vise à renforcer l'attractivité de l'enseignement supérieur de l'Hexagone.

Traditionnellement, l'accès aux universités publiques ne coûte que très peu. Or, désormais, les étudiants non européens doivent débourser l'équivalent du salaire français moyen. Une mesure dont pâtissent les ressortissants africains, qui représentent près de la moitié des étudiants étrangers en France.

« Une rupture majeure dans l'esprit de l'enseignement français »

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L'université française reste certes l'une des moins chères d'Europe. Mais ses nouveaux tarifs ont fait bondir les étudiants africains, ressortissants de la région la plus pauvre du monde.

Une source enseignant à Paris-Sorbonne confie anonymement à RFI que cette année aucun Subsaharien ne suit ses classes. Cette même source constate déjà une perte en diversité sociale et craint de n'accueillir plus que des apprenants issus de familles aux moyens conséquents, la licence coûtant désormais près de 3 000 euros par an et le master près de 4 000 euros.

« C'est une rupture majeure dans l'esprit de l'enseignement supérieur français », déplore le témoin de RFI. Il explique que ses collègues se retrouvent à gérer la détresse de leurs étudiants, particulièrement en les accompagnant dans leurs démarches, que ce soient des demandes de recours auprès de l'université ou des renouvellements compliqués de documents à la préfecture.

Certains étudiants, déjà présents l'an dernier, ont reçu des courriers d'annulation de leur inscription pour faute de paiement des nouveaux frais, ce qui les pousse à abandonner leur cursus ou à multiplier les petits boulots.

« C'est une loi qui discrimine »

Pour Thierry Tondé, président du Comité des résidents africains de la Fondation Lucien Paye, ces frais différenciés sont économiquement injustes. « Quand on prend un étudiant qui vient, que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne, le coût de la vie est relativement très faible là-bas. Supposons qu'un parent veuille envoyer son fils à l'extérieur pour apprendre, que son fils a envie d'innover dans certains domaines dans lesquels il n'a pas la possibilité d'étudier dans son pays, eh bien c'est vraiment très compliqué », souligne-t-il au micro de Sidy Yansané.

« Si je prends par exemple mon cas, qui est celui du Burkina Faso avec comme monnaie le franc CFA, quand on prend 1 euro, ça fait environ 656 francs, poursuit Thierry Tondé. Or, le salaire moyen d'un fonctionnaire au Burkina Faso ne vaut même pas la moitié du salaire minimum, ici, en France. Et donc je pense que c'est une loi qui discrimine vraiment cette catégorie de personnes-là, qui n'ont pas les mêmes niveaux de vie que qu'un étudiant américain ou européen dont les coûts de vie sont relativement similaires, et pour qui il peut y avoir certaines facilités, notamment au niveau du transport aérien. Ce sont des facteurs qui jouent beaucoup aussi pour les étudiants africains ».

À tout cela s'ajoute la fin des aides au logement pour les étudiants non européens.