Sénégal: Base navale Amiral Faye Gassama - Un accident cause la mort d'un gendarme

Un accident impliquant deux embarcations de la Gendarmerie nationale a fait un mort et quatre blessés, dont trois dans un état grave, dans la nuit du samedi 31 octobre 2026, à la base navale Amiral Faye Gassama. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame.

La Gendarmerie nationale est endeuillée à la suite d'un tragique accident survenu dans la nuit du samedi 31 octobre 2026 à la base navale Amiral Faye Gassama. Le drame a impliqué deux embarcations de la Gendarmerie nationale, alors engagées dans une opération de ravitaillement en carburant.