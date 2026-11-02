Afrique: JOJ Dakar 2026 - Les dirigeants africains achèvent leur séjour à Dakar

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a raccompagné dimanche à l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor ses homologues de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, de la Guinée-Bissau, le général Horta Nta, et du Rwanda, Paul Kagame, au terme de leur séjour à Dakar.

Les trois dirigeants ont pris part au Sommet sur le sport et le développement durable ainsi qu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Avant le départ de son homologue rwandais, Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu avec Paul Kagame. Les échanges ont notamment porté sur les questions régionales et internationales, les secteurs prioritaires de la coopération bilatérale entre Dakar et Kigali, ainsi que la place grandissante de l'Afrique dans l'organisation des grands événements sportifs.

Les deux chefs d'État ont également exprimé leur volonté de faire du sport un levier d'éducation, d'emploi et d'investissement au profit de la jeunesse africaine. Ils ont, dans cette perspective, insisté sur la nécessité de faire de Dakar 2026 un héritage durable pour les populations, au-delà de la quinzaine olympique.

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La présence de plusieurs dirigeants africains à Dakar, venus notamment de Sierra Leone, du Rwanda, de Guinée-Bissau, de Mauritanie et du Cabo Verde, témoigne de la mobilisation du continent autour de cette première édition des JOJ organisée en Afrique.