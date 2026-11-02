Sénégal: Fandène se mobilise pour sauver le rônier, une providence locale

Fandène — La mortalité des rôniers, arbre emblématique de Fandène dont les produits dérivés sont une source de revenus pour de nombreuses familles de cette commune de la région de Thiès, suscite depuis quelques années une prise de conscience collective sur la nécessité de préserver ce patrimoine à la fois écologique, culturel et économique. Cette mobilisation communautaire s'est traduite par la multiplication d'initiatives de reboisement.

A l'entrée de nombreux villages sérères de la commune de Fandène, non loin de Thiès, le visiteur est accueilli par un paysage de rôneraies touffues. Dressés comme des éventails géants autour des habitations, les rôniers, plus qu'un emblème, sont ici une source de revenus et un patrimoine.

De son nom scientifique borassus aethiopum, le rônier, l'une des espèces de palmier les plus répandues au Sénégal, est une source de revenus non négligeable dans la commune de Fandène.

Il est toutefois confronté à une mortalité inquiétante, qui a suscité un sursaut communautaire à travers une campagne de reboisement destiné à préserver cette source de revenus et à atténuer les effets du changement climatique.

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"Les rôniers font vivre la commune de Fandène. Depuis toujours, les parents parviennent à financer l'éducation de leurs enfants grâce aux rôniers", déclare Aliou Thiaw, un artisan qui tire sa réputation de la confection de meubles innovants, à partir de feuilles de rônier avec une ossature en fer forgé.

En tenue de travail, le visage dégoulinant de sueur, celui que l'on surnomme "Aliou rônier" ne manque pas d'arguments pour expliquer l'utilité de cet arbre, lui qui a porté l'artisanat à base de rônier à un autre niveau, en misant sur la qualité et l'innovation.

Il a d'ailleurs initié, il y a quelques années, une foire annuelle du rônier à Ndiobène, son village situé sur la route de Tivaouane, pour promouvoir cette espèce.

Le jardin ethnobotanique de Diayane, un site aménagé au coeur de la commune de Fandéne, offre à des dizaines de personnes l'occasion de se retrouver, en ce jour, pour repiquer des noix de rônier en pleine germination.

Aliou Thiaw est l'un deux. "C'est ce bout qu'on introduit dans les trous en laissant l'enveloppe qui contient encore des éléments nutritifs pour la jeune plante en germination", explique-t-il, ajoutant que cette partie introduite devient, au bout de quelques mois, un tubercule comestible.

Il observe que le reboisement est devenu une nécessité pour préserver cette espèce.

Dans ce jardin, l'on peut admirer des centaines de jeunes pousses de rôniers dont la taille varie de moins d'un mètre à plus de trois, mais aussi des arbres dépassant une dizaine de mètres de hauteur. Preuve de la longévité de ces arbres.

Dans cet endroit où l'on se croirait dans une forêt de rôniers, on mesure la détermination de toute une communauté à préserver une espèce aux multiples usages et avantages.

"On comprend que l'économie de Fandène puisse reposer sur cet arbre", commente le promoteur de "Fësel roon" (rendre visible le rônier, en wolof), un label qu'il a mis en place pour mettre en lumière cette plante.

"Il faut qu'on reboise pour que nos activités soient pérennes ici à Fandène", souligne l'artisan. Il ne tarit pas d'éloges à l'endroit du rônier, dont les avantages économiques pour sa communauté et les possibilités non encore exploitées sont immenses.

Aliou Thiaw"Le rônier joue plusieurs rôles chez nous, il a permis par exemple de sédentariser les populations, en leur évitant l'exode massif vers les grandes villes", relève-t-il.

"Cet arbre est notre économie, nous l'utilisons pour la charpente, pour tout ce qui est meuble et décoration dans les maisons, bref il nous procure du travail", dit-il, énumérant une kyrielle d'autres objets pouvant être façonnés à partir du rônier. Ces articles sont proposés aux passagers dans plusieurs localités sur l'axe Thiès-Tivaouane.

"Toutes les parties du rônier sont utiles : les feuilles nous permettent de fabriquer des toitures pour nos maisons, de tisser des objets comme des paniers, des vannes, des sacs", ajoute-t-il, sans parler du fruit jeune ou "kooni", dont raffolent beaucoup de Sénégalais.

Quant aux longs pédoncules qui portent les feuilles de l'arbre, ils sont utilisés pour confectionner "des chaises, des tables, des lits de campagne, des clôtures et des enclos pour le bétail".

La commercialisation des paniers utilisés dans la plupart de ports de pêche pour le conditionnement du poisson séché ou d'autres produits représente aussi une "grosse manne financière", note-t-il.

Il estime à plusieurs millions par jour les recettes que les acteurs gagneraient de la vente de produits issus du rônier dans la région de Thiès, y compris les transactions dans les sites touristiques.

C'est des ressources additionnelles pour de nombreuses familles dans cette contrée où une bonne partie de la population s'active dans l'agriculture.

Cet arbre, insiste Aliou Thiaw, apporte beaucoup de bienfaits dans la vie quotidienne des villages de Fandène. "Il y a des dirigeants, des autorités de ce pays dont la scolarité a été financée par l'argent gagné dans la vente de produits dérivés du rônier", relève-t-il encore.

Dans le même sillage, Abel Tine, le chef de ce village situé à 7 kilomètres à l'est de Thiès, affirme que si bon nombre de cadres issus de la localité ont pu poursuivre leurs études jusqu'à l'université, "c'est grâce à la commercialisation de paniers, de vannes, de meubles façonnés à base du rônier".

Pour le septuagénaire, le rônier est intimement lié à la vie de Fandène, dont il est l'emblème.

Selon lui, la forte concentration de rôniers dans la commune de Fandène n'est pas le fruit du hasard. Beaucoup d'entre eux ont été plantés il y a longtemps dans le cadre de l'arboriculture, par les habitants de la localité, qui continuent aujourd'hui encore à en semer. Il en veut pour preuve la disposition alignée, par endroit, de rôniers à travers la bourgade.

Tout autour de la commune, dans les champs et les vergers jouxtant le centre du village, trônent des rôniers.

Une espèce diversement menacée

Cette espèce représente un grand soutien pour l'économie de Fandène, une localité confrontée aux conséquences de l'étalement urbain, du fait de la proximité avec la ville de Thiès, qui est en perpétuelle expansion et en quête d'espace pour l'habitat et d'autres équipements urbains.

Il y a aussi le changement climatique et le vieillissement des plantes, qui se traduisent par un phénomène d'assèchement de plus en plus visible.

Le directeur général de l'Institut national de pédologie (INP), Alfred Kouly Tine, insiste sur ce point portant sur l'impact du chargement climatique qui fait que "les sols du Sénégal sont soumis à différentes typologies de dégradation".

Les dégradations les plus marquées concernent surtout "la salinisation et l'acidification" qui affectent les terres arables dans les régions de Fatick, Kaolack, mais aussi du bassin arachidier et des vallées rizicoles de la Casamance (sud).

Pour le cas spécifique de Fandène, dit-il, "il se trouve que la zone qui est un bassin versant qui collecte l'eau du nord au sud, est soumise à une forte érosion hydrique fragilisant les rôniers et d'autres espèces" présentes dans cette bande.

"Ce phénomène d'érosion hydrique entraîne, à son tour, l'ensablement de la vallée de Fandéne", explique le scientifique.

Il ajoute que la vallée recevait beaucoup d'eau de la région de Thiès, mais "l'installation d'un barrage en amont fait qu'elle n'est pas assez alimentée et les parties en aval commencent à souffrir de la sècheresse".

"Ce stress hydrique entraine un assèchement, qui affecte les rôniers, [avec] une mortalité assez élevée", dit Alfred Kouly Tine, évoquant dans le même temps une baisse de la nappe phréatique, consécutive à l'assèchement noté dans cette vallée.

Face à ce phénomène, le reboisement contribue à "l'atténuation de la dégradation des terres, des effets des changements climatiques"' et à freiner la dégradation des sols, note l'expert.

Pour lui, "les campagnes de reboisement doivent [toutefois] être accompagnées d'une maîtrise de l'eau, afin d'assurer le suivi des rôniers reboisés".

Bien que la broussaille de Fandène soit encore verdoyante et peuplée majoritairement de rôniers, l'image de plus en plus fréquente de jeunes pousses et de vieux troncs asséchés reste préoccupante pour l'avenir de cette plante qui représente beaucoup pour la communauté locale.