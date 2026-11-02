Sénégal: Aby Ndongo, un courage de vivre avec diverses pathologies

La soixantaine révolue, Aby Ndongo a appris à composer avec un quotidien rythmé par les médicaments, les consultations médicales et les séances de kinésithérapie. Diabétique et hypertendue depuis plusieurs années, cette ménagère a vu sa vie davantage bouleversée par un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu le 24 novembre 2025.

Depuis, elle s'accroche, portée par sa foi et la solidarité de ses proches.

A l'occasion de la célébration de la journée de l'Accident vasculaire cérébral (AVC) le 29 octobre à Dakar sur le thème: "l'AVC, une urgence, une vie, une famille", Mme Ndongo s'est entretenue avec l'APS.

Pour cette femme, membre de l'Association sénégalaise de soutien aux victimes d'AVC, le souvenir de la journée du 24 novembre 2005 reste vivace dans sa mémoire. C'était le lendemain du baptême de son petit-fils qu'elle a soudainement perdu connaissance alors qu'elle le tenait dans ses bras, assise sur une chaise.

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Ses enfants, qui ont rapidement constaté son état, lui ont prodigué les premiers secours avant de chercher une structure sanitaire capable de la prendre en charge.

Elle a été conduite successivement dans une clinique, puis au centre de santé Gaspard de Grand Dakar avant son transfert à l'hôpital de Fann, où elle a finalement été prise en charge. Elle y séjournera pendant près d'un mois.

Aby Ndongo se montre reconnaissante au service de neurologie où elle a bénéficié d'une prise en charge qu'elle juge satisfaisante, notamment sous suivi du docteur Abdou Aziz Fall. Elle estime que l'intervention de l'équipe médicale lui a permis d'éviter de lourdes séquelles.

"Aujourd'hui, je continue à vivre normalement. Je prends mes médicaments et je respecte les prescriptions médicales", confie-t-elle, reconnaissante de ne pas avoir conservé de séquelles majeures.

Mais derrière cette apparente normalité, se cache une bataille permanente. Depuis son AVC, elle est suivie par un neurologue et se rend régulièrement à l'hôpital. Les séances de kinésithérapie font également partie de son quotidien. Il lui arrive de souffrir de vertiges, obligeant parfois le praticien à interrompre les exercices, le temps que les malaises s'estompent.

À ces difficultés physiques, s'ajoute le coût de la prise en charge. Chaque mois, Aby Ndongo doit renouveler ses médicaments contre l'hypertension et le diabète, notamment l'Exforge et l'Accorban. Les consultations, les analyses et les examens médicaux viennent alourdir les dépenses liées à ses soins de santé.

Dans cette épreuve, la solidarité familiale constitue son principal atout. Ses enfants, ses soeurs, ses nièces et ses neveux ont contribué financièrement à sa prise en charge.

"Si je n'avais pas bénéficié de ce soutien financier, je ne sais pas ce qui me serait arrivé", reconnaît-elle, consciente du poids que représentent les maladies chroniques pour les personnes qui doivent assumer seules leurs dépenses de santé.

Contrainte de vivre avec des maladies qui nécessitent un traitement permanent, elle a progressivement adapté ses habitudes alimentaires. Elle limite le sucre et les matières grasses, privilégie les fruits et les légumes et veille à respecter les recommandations de ses médecins.

"Je suis condamnée à me soigner tout le restant de mes jours. C'est très difficile", lâche-t-elle, avant de s'en remettre à sa foi: "Dieu est grand".

Loin de se laisser abattre, Aby Ndongo veut aussi faire de son expérience un message de sensibilisation. Elle invite les femmes à prendre davantage soin de leur santé, en adoptant une alimentation équilibrée, en limitant le sucre et les graisses et en pratiquant régulièrement une activité physique.

Pour elle, vivre avec le diabète et l'hypertension est un combat de tous les jours, qui exige discipline, moyens financiers et accompagnement familial. Un combat qu'elle poursuit avec courage, dans l'espoir de préserver le plus longtemps possible sa santé et son autonomie.