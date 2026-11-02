Sénégal: La stabilité du pays lui vaut d'accueillir les premiers JOJ 2026 (Responsable)

Thiès — Le président du Forum islamique pour la paix, Ahmed Saloum Dieng, a appelé à un apaisement des relations entre les institutions pour préserver la stabilité politique et sociale du Sénégal qui lui a valu d'accueillir, pour la première fois sur le continent africain, les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

Ahmed Saloum Dieng intervenait lors de la 24-ème édition du Forum islamique pour la paix, tenue dimanche à Thiès, sur le thème "Ensemble pour un Sénégal de paix et de développement".

Selon lui, cette thématique est en droite ligne de la préservation de la stabilité politique et sociale du Sénégal qui lui a permis d'accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse.

"Cette paix nous a [permis], cette année, d'accueillir les JOJ, avec la participation de 90 pays venant de partout dans le monde", a-t-il dit.

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"C'est la première fois qu'on organise un événement de ce genre en Afrique", a relevé le responsable du Forum islamique pour la paix, estimant que "si le Sénégal a été choisi, c'est parce qu'il y a la paix, la stabilité, mais il y a des hommes et des femmes compétents qui ont de l'expérience".

Il a appelé les pouvoirs publics à apaiser les relations entre les institutions sénégalaises, insistant sur le fait que "sans la paix, rien ne peut se réaliser, il n'y a pas de développement et la société est bloquée".

Le Forum islamique pour la paix, initié en 2003 à Thiès, regroupe chaque année dans la cité du rail une vingtaine d'associations islamiques issues des confréries musulmanes du pays.