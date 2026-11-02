Sénégal: L'IA peut devenir un atout pour les langues nationales à l'école (Enseignant)

Djilass (Fatick) — L'intelligence artificielle peut constituer un atout dans le développement des langues nationales à l'école, à condition que l'accès aux outils numériques et à Internet soit facilité, notamment dans les zones rurales, a soutenu l'enseignant et formateur en langue nationale Samba Sagne.

L'intelligence artificielle "peut constituer un atout positif, une solution dans le développement de l'enseignement des langues nationales à l'école, mais le problème d'accès aux outils numériques et à l'Internet, particulièrement dans les zones rurales, peut être un facteur bloquant", a-t-il déclaré dans un entretien avec l'APS.

Le formateur en langue nationale à l'inspection de l'éducation et de la formation de Dioffior, dans la région de Fatick (centre-ouest), a fait observer que les écoles de brousse ne disposent pas toujours de l'électricité et d'Internet. "Mais si toutes ces conditions étaient bien réunies, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire", dit-il.

Plus généralement, il estime que l'introduction des langues nationales dans le système éducatif sénégalais peut renforcer la qualité des enseignements-apprentissages et améliorer davantage les performances scolaires des apprenants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon M. Sagne, avec le projet "Lecture pour tous" (LPT), appuyé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID), il a été mis en place plusieurs programmes entrant dans ce sillage.

Après le départ du partenaire américain, un programme dénommé "Renforcement de la lecture initiale" (RELI) a été mis en oeuvre, avant l'entrée en vigueur du "Modèle harmonisé de l'enseignement bilingue au Sénégal" (MOHEBS)

Dans la commune de Djilass par exemple, "depuis l'année dernière, on expérimente le MOHEBS, dans lequel toutes les langues sont prises en compte [...] Avec le programme LPT, c'était seulement la lecture. Mais avec le MOHEBS, on a évolué pour faire maintenant des leçons de mathématiques en langues nationales, selon le choix de la langue de l'école", expliqué Samba Sagne.

"Hormis les matières orales, telles que la communication orale et la compréhension orale qu'on appelle compréhension à l'audition, tout le reste se fait en langue nationale. Maintenant, à partir du CE1 (cours élémentaire première étape), ils seront à 50/50. 50 % en langue nationale et 50 % en français", a signalé M. Sagne, également président du Collectif des directeurs d'école de la commune de Djilass.

Il a souligné l"'impact "réel" de cette méthode, "d'autant plus que les élèves lisent couramment, écrivent aussi de façon très rapide et n'ont plus de problèmes pour transcrire correctement les leçons qu'on leur donne, mais aussi n'ont plus de problèmes pour lire".

Il s'y ajoute que l'introduction de ces langues nationales dans le système éducatif "facilite le suivi et l'encadrement à domicile", tout en contribuant à la promotion de l'alphabétisation.

Les mères de famille alphabétisées peuvent désormais aider dans l'encadrement et le suivi des élèves à la maison. "Elles ne se limitent plus à écouter l'enfant, elles peuvent aussi regarder ce qu'il est en train de lire, pour voir si c'est correct ou pas", a expliqué le formateur en langue nationale.