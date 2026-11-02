Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Bamba Dieng signe un triplé, plusieurs Sénégalais buteurs ce week-end

Dakar — L'international sénégalais de l'Étoile rouge de Belgrade, Bamba Dieng, s'est illustré ce week-end en inscrivant un triplé, samedi, lors du match de la 14e journée de Super Liga serbe. Ses compatriotes Nicolas Jackson, Mouhamed Diop, Ousseynou Bâ et Demba Seck se sont également fait remarquer en trouvant le chemin des filets.

Le triplé réalisé par Bamba Dieng (16e, 29e et 84e) a permis à son équipe, leader du championnat, de s'imposer sur le score de 4-2 face au Mačva.

Il s'agit du cinquième but de l'attaquant sénégalais depuis le début de la saison.

Son compatriote Demba Seck, évoluant dans le même championnat sous les couleurs du Partizan Belgrade (8e), a également été buteur. L'attaquant de 25 ans a inscrit son troisième but de la saison face à Zemun.

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Nicolas Jackson poursuit sur sa lancée avec Aston Villa, 9e de Premier League. Le Sénégalais a inscrit son huitième but de la saison face à Fulham, lors de la 9e journée de l'élite anglaise.

En France, Mouhamed Diop, milieu de terrain de Troyes, a inscrit son premier but de la saison face au Mans, à l'occasion de la 9e journée. Son équipe, qui occupe actuellement la 16e place du classement, s'est imposée sur le score de 2-0.

Ousseynou Bâ, sociétaire d'Istanbul Başakşehir (10e), a également trouvé le chemin des filets lors de la large victoire de son équipe (5-2) face à Samsunspor, pour le compte de la 10e journée de Süper Lig, en Turquie. Le défenseur sénégalais de 30 ans a inscrit son premier but de la saison.

Wagane Faye, sociétaire de La Louvière (16e), en Belgique, a également été buteur lors de la lourde défaite de son équipe face à Charleroi, à l'occasion de la 10e journée de Pro League.

Le défenseur sénégalais a toutefois connu une rencontre particulière. Il a inscrit un but contre son camp, avant de délivrer une passe décisive à un coéquipier.

En Arabie saoudite, Idrissa Gana Guèye a inscrit son premier but en championnat, vendredi.

La réalisation du milieu de terrain sénégalais d'Al Diriyah (8e) n'a toutefois pas suffi à éviter la défaite de son équipe face à Neom SC, dans le cadre de la 12e journée.

Jeudi, en match avancé de cette même journée, Sadio Mané, de son côté, a contribué au large succès d'Al-Nassr (3e) face à Al-Kholood (5-3).