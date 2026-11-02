Togo: Une campagne pour vacciner 70 % du cheptel

2 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Objectif : protéger au moins 70 % des animaux contre les principales maladies qui menacent le cheptel.

La campagne cible en priorité les petits ruminants, les volailles et les bovins, ainsi que les chiens. Elle doit les protéger contre la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle (pseudopeste aviaire), le charbon bactéridien, la péripneumonie contagieuse bovine et la rage.

Pour l'exécutif, atteindre ce taux est essentiel pour freiner la propagation des maladies, préserver l'élevage et protéger les revenus des éleveurs.

Les pouvoirs publics veulent aller plus loin et faire du Togo l'un des pays pionniers dans l'éradication des principales maladies animales d'ici 2030.

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