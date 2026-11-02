Togo: Ni pouvoir ni superstition - Le vrai sens des reliques sous l'autel

Pourquoi l'Église catholique dépose-t-elle des reliques sous les autels ? Face aux interrogations, et parfois aux soupçons, relayés sur les réseaux sociaux, l'archevêque de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, a apporté des éclaircissements.

Les reliques sont des restes corporels d'un saint, ou des objets lui ayant appartenu ou ayant été en contact avec lui. Les déposer sous l'autel est une tradition très ancienne de la liturgie catholique, qui remonte aux premiers chrétiens, lorsque l'on célébrait la messe sur les tombes des martyrs.

Selon Mgr Gaglo, ce geste exprime la communion de l'Église avec les saints et rappelle le témoignage de ceux qui ont donné leur vie pour le Christ. Il ne s'agit en aucun cas d'enfermer une force dans le sol ou d'installer un esprit dans l'édifice pour en tirer un pouvoir.

L'archevêque a également rejeté toute idée selon laquelle les reliques permettraient d'obtenir automatiquement des faveurs, d'assurer le succès d'une affaire ou de nuire à autrui. Une telle vision est étrangère à la foi catholique : les saints n'ont aucun pouvoir indépendant de Dieu, et toute grâce vient de Lui.

En somme, vénérer les reliques n'est ni de l'adoration, ni de la superstition, mais un acte de prière et de mémoire.