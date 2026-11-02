Afrique: JOJ - 27 médailles déjà décernées, le Sénégal débloque son compteur, l'Égypte s'offre le premier or africain

Dakar — Au total, 27 médailles, dont 8 en or et 8 en argent, ont été décernées à l'issue de la première journée des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, marquée par la première médaille du Sénégal en bronze, remportée par le judoka Matar Diop, et le sacre de l'Égyptien Zain Ali au 100 mètres papillon masculin en natation.

Le judoka sénégalais Matar Diop a offert au pays hôte sa première récompense dans ces joutes, en montant sur la troisième marche du podium de la catégorie des moins de 66 kg.

Une médaille de bronze qu'il partage avec l'Argentin Thiago Carvallo. Dans cette épreuve, l'Ukrainien Khazar Heydarov a remporté l'or après sa victoire en finale contre le Canadien Anes Mati, médaillé d'argent.

En natation, l'Égyptien Zain Ali a remporté la médaille d'or du 100 mètres papillon masculin, en s'imposant en 52 secondes 16. Il devance le Serbe Aleksej Kalanj, médaillé d'argent, et le Slovaque Matiáš Krištof, qui s'est adjugé le bronze.

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La natation a également été marquée par la victoire de la Russe Serafima Fokina au 100 mètres papillon féminin, avec un chrono de 59 secondes 81. La Roumaine Daria Silișteanu a pris l'argent, devant la Brésilienne Ana Júlia Aguiar Amaral, médaillée de bronze.

Au 200 mètres dos masculin, le Néo-Zélandais Ariel Muchirahondo a décroché l'or, offrant à son pays sa toute première médaille d'or en natation aux Jeux olympiques de la jeunesse. L'Iranien Parsa Shahshahani a remporté l'argent, tandis que le Grec Nikolaos Papatheodorou s'est adjugé le bronze.

Chez les dames, l'Argentine a également brillé grâce à Cecilia Dieleke, sacrée au 200 mètres dos. Elle devient ainsi la première nageuse argentine à remporter un titre dans une compétition olympique. La Grecque Eirini Zervou a terminé deuxième, devant l'Israélienne Ofir Simcha.

En judo, la Turque Sema Yüksel a été sacrée championne dans la catégorie féminine des moins de 44 kg, après sa victoire en finale face à la Jordanienne Houda Wshah. L'Italienne Sara Coni et la Vénézuélienne Rosalvick Aguilar ont obtenu les médailles de bronze.

Dans la catégorie masculine des moins de 55 kg, l'Azerbaïdjanais Ibrahim Talibov a remporté la médaille d'or en battant le Croate Jona Zvorc en finale. Le Zambien Elisha Zimba et le Mongol Tugskhuslen Tungalag ont complété le podium avec le bronze.

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se poursuivent ce lundi avec plusieurs disciplines organisées sur différents sites.

- Au Complexe Iba Mar Diop de Dakar, place au futsal et au rugby à 7.

- Au Complexe Tour de l'Oeuf, au Point E, se dérouleront le baseball5 et la natation.

- La Dakar Arena de Diamniadio accueillera le badminton.

- Au Centre des Expositions de Diamniadio, les athlètes s'affronteront en tennis de table, judo et wushu.

- À Saly, dans le département de Mbour, auront lieu les épreuves d'aviron et de beach-volley.