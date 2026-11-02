Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le pays s'incline face à la France en badminton simple dames

Dakar — La Sénégalaise Maryame Cissé a été battue par la Française Lengue Te Neela, dimanche, à la Dakar Arena, sur le score de 2 sets à 0, lors d'un match comptant pour les phases de poule du tournoi de badminton simple dames des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La représentante sénégalaise s'est inclinée en deux manches, respectivement sur les scores de 4-21 et 6-21, face à son adversaire française, qui a bouclé la rencontre en 21 minutes.

Maryame Cissé devra désormais tenter de rebondir lors de ses prochaines sorties dans cette phase préliminaire de la compétition. Elle affrontera, lundi à 14h30 mn, Chihyun Cheng de la Chine Tapei.